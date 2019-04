00:31 Uhr

Vom perfekten Leben

Regionalbischof Axel Piper spricht sich an Karfreitag für das Unvollkommene aus

Von Alois Knoller

Wem fällt das Sterben leicht, wenn so vieles noch lange nicht fertig ist? Diese Frage hat der evangelische Regionalbischof Axel Piper zu Karfreitag aufgeworfen. Leidenschaftlich sprach er sich in seiner Predigt in St. Ulrich für das Unvollkommene aus. Aus der Diskussion um den Bluttest bei Schwangeren, der Behinderungen frühzeitig diagnostiziert, folgerte er: „Es geht darum, ob wir es nicht Zug um Zug verlernen, mit allem Schwierigen, Brüchigen, nicht Perfekten zu leben. So als hätten wir ein Recht auf immerwährendes Glück und ein glattes, perfektes Leben.“ Jesu letztes Wort am Kreuz „Es ist vollbracht“ sei hier „ein Satz tröstlicher Bescheidenheit“. Eine Ermutigung, nur zu vertrauen, loszulassen im Vertrauen, aufgefangen zu werden. „Dazu muss man erst anerkennen, dass jemand über einem ist. Dass es einen Gott gibt, dass man ihm überlassen darf, was alles noch lange nicht fertig oder falsch oder brüchig ist“, so Piper. Dann freilich „müssen wir nicht zu Göttern unserer Leben werden, sondern können bei allem Unfertigen und Unvollbrachten sagen: Es ist vollbracht.“

Im Dom erinnerte Weihbischof Anton Losinger am Karfreitag an den Brand der Kathedrale Notre-Dame in Paris, an die schockierten, weinenden Passanten und an das goldene Kreuz im Chor der Kathedrale, das den Brand überstand. Losinger wagte die Überlegung, ob dieses leuchtende Kreuz im rauchenden Schutt „ein Anstoßpunkt des Aufbruchs und ein Symbol der geistigen Erneuerung“ werden könne. Und die verbrannte Pariser Kathedrale ein neues Feuer des Glaubens in Europa entzünde.

Unter Berufung auf den früheren Pariser Kardinal Jean-Marie Lustiger, der 1989 den Ehrendoktor der Uni Augsburg erhalten hatte, zeigte sich Weihbischof Anton Losinger in seiner Predigt davon überzeugt: „Das Evangelium ist den heutigen Menschen auf dem Weg in die Zukunft neuer und nötiger als in allen vergangenen christlichen Epochen.“

Bischof Konrad Zdarsa mahnte bei der Messe vom Letzten Abendmahl an Gründonnerstag im Dom, man können Gott nur begegnen, wenn man sich selbst ganz und gar investiert. „Wo ein Christ ist, da dient er. Ein Christ, der nicht dient, dient zu nichts.“ "Seite 12

