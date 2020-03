14:04 Uhr

Vorfall Maxstraße: Schüler hatte sogar in Unterhose Falschgeld

In einem Asia-Imbiss in der Maxstraße wollte ein Schüler mit Falschgeld bezahlen. Er flog auf. Die Polizei entdeckte bei ihm dann noch ganz andere Sachen.

Ein 18-jähriger Schüler wollte am Dienstag gegen 20.30 Uhr in der Maximilianstraße in einem Asia-Imbiss mit einem falschen 50-Euroschein bezahlen. Allerdings wurde die Fälschung erkannt und die Polizei informiert. Bei der anschließenden Durchsuchung des 18-Jährigen auf der Dienststelle kam dann noch ein weiterer falscher „Fuffziger“ zum Vorschein. Er steckte in der Unterhose des jungen Mannes.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung wurden laut Polizei zwar keine weiteren gefälschten Banknoten gefunden. Dafür aber geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass gegen 19 Uhr in der Jakoberstraße in einem Dönerladen ebenfalls mit einem falschen 50-Euroschein bezahlt worden war – jedoch offenbar nicht von dem 18-Jährigen.

Die Kripo Augsburg übernahm zwischenzeitlich die Ermittlungen. Der 18-Jährige wird wegen Inverkehrbringen von Falschgeld angezeigt. Wie die Polizei berichtet, sieht dieses Delikt einen Strafrahmen, angefangen von Geldstrafe bis hin zu fünf Jahren Freiheitsstrafe, vor. (ina)

