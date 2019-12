18.12.2019

Vorkämpferin für Frauen: Luise Bertram wird 90 Jahre alt

Marie Luise Bertram feiert heute 90. Geburtstag. Sie engagiert sich seit Langem für Rechte von Frauen. Sie kämpfte für Dinge, die heute selbstverständlich wirken.

Von Lisa Gilz

Nicht einmal 30 Jahre ist es her, dass Frauen, die Opfer von gewaltsamen und sexuellen Übergriffen wurden, kaum offizielle Anlaufstellen hatten. Einen Frauennotruf oder Beratungsstellen, wie es sie heute gibt, waren damals keine Selbstverständlichkeit. Frauen mussten erst dafür kämpfen. Eine von ihnen war Marie Luise Bertram. Mit 90 Jahren, sie feiert am Mittwoch ihren Geburtstag, blickt sie auf Jahrzehnte des Wandels zurück.

Die ehemalige Lehrerin wurde 1929 geboren und wuchs in der Nähe von Braunschweig auf. Sie besuchte ein Mädchengymnasium. Nach dem Krieg heiratete Marie Bertram. Von den Abiturientinnen in Deutschland hatten damals nur wenige eine Chance, ihre Ausbildung auf einer Hochschule fortzusetzen. Aus ihrer Klasse schaffte es nur eine Mitschülerin. Auch eine Berufsausbildung machten nur wenige Frauen. Erst nachdem Bertram 1961 nach Augsburg gezogen war, schaute sich die damals 32-Jährige nach einem Ausbildungsplatz um.

Für die Augsburgerin war das wie ein Weckruf

Zu der Zeit wurden noch Englisch-Fachlehrer ausgebildet. Marie Luise Bertram arbeitete bis 1992 als Lehrerin. Diese Zeit ist ihr deshalb wichtig, weil sie sich an die Ferien erinnert, in denen sich ihr Interesse für die Frauenrechtsbewegung entwickelt hat. Den Tag beschreibt die 90-Jährige als einen Schlechtes-Wetter-und-schlechte-Laune-Tag, an dem sie im Auto saß und Radio hörte. In einem feministischen Vortrag, der übertragen wurde, fielen die Worte „Nicht ich bin falsch, sondern die Erwartungen, die man an mich stellt“. Für Bertram war das wie ein Weckruf. Sie erzählt, dass sie bis zu dem Punkt überzeugt gewesen sei, dass die Schuld bei ihr läge und das sie alleine war, mit den Gefühlen nicht richtig in die Gesellschaft zu passen.

Daraufhin besuchte sie das Frauen-Projekte-Haus in München und lernte das erste Mal, dass es so etwas wie eine Frauenbibliothek gab. Bertram gründete mit anderen Engagierten 1990 das Projekt Frauenbibliothek Avalon in Augsburg. Danach machte sie sich für einen Frauennotruf stark, denn auch in den 90er Jahren waren solche Anlaufstellen für Frauen nicht gerne gesehen. Vergewaltigungen an Frauen sollten kein Thema in der Öffentlichkeit sein – das hätten ihr Menschen gesagt, die dem Frauennotruf zustimmen mussten. Der Notruf wurde schließlich 1995 offiziell eingerichtet und bis 2005 betrieben.

Bertram arbeitete am Augsburger Frauenlexikon mit

Heute gibt es in Augsburg zum Beispiel das Wildwasser-Projekt, eine Beratungsstelle, die sich auch um Opfer sexueller Gewalt kümmert. Für solche Vereine hat Marie Bertram mit den Weg geebnet. In ihrer Rente engagierte sie sich auch für andere Projekte. Unter anderem arbeitete sie mit am Augsburger Frauenlexikon und setzte sich dafür ein, dass Straßen nach bedeutenden Augsburger Frauen benannt werden und Gedenktafeln an sie erinnern.

Für Bertram ist jede Form von Raum, den sich Frauen nehmen, gut. Bewegungen wie „MeToo“ und der Flashmob der lateinamerikanischen Frauenrechtsgruppe „La Tesis“, der auf Vergewaltigung aufmerksam machen soll, befürwortet sie. Wichtig ist für sie, dass Frauen weiter den Mut finden, die Wahrheit zu sagen und sich für ihr Geschlecht einzusetzen. Allerdings fragt sie sich nach den vielen Jahren des Engagements auch, wann es aufhört, wann Frauen nicht mehr Opfer von Gewalt werden und wann der Kampf gewonnen ist.

