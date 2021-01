vor 16 Min.

Vormerkung in der Kita findet in Augsburg online statt

Die Tage der offenen Tür müssen in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie in den Kindertagesstätten ausfallen.

Eltern können ihre Kinder in Augsburg online für die Kita vormerken lassen. Die Stadt bietet virtuelle Rundgänge in ihren 47 Kindertagesstätten.

Die Corona-Pandemie hat schon viele Lebensbereiche durcheinandergewirbelt. Nun wird aufgrund des Infektionsgeschehens auch die Anmeldung in den städtischen Kindertagesstätten anders ablaufen: Bei den 47 Einrichtungen des städtischen Trägers Kita Stadt Augsburg können sich Familien online für einen Kita-Platz vormerken lassen und an einem virtuellen Rundgang durch die Kitas teilnehmen.

Kitas in Augsburg: Bildergalerien auf der Website

"Aufgrund der Notbetreuung entfallen dieses Jahr leider auch der Tag der offenen Tür beziehungsweise die hausinternen Rundgänge in den städtischen Kitas", sagt Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne). Damit Eltern trotzdem einen Einblick in die städtische Kita erhielten, habe jede Kita auf ihrer Webseite eine Bildergalerie erstellt. So werde zumindest ein virtueller Einblick in die Häuser gewährt. (ziss)

