vor 39 Min.

Vorsitzende der Historischen gibt entnervt auf

Ramona Borowitzki war seit 2018 Vorsitzende der Interessengemeinschaft Historisches Augsburg. Jetzt ist sie zurückgetreten.

Von Michael Hörmann

Die Zukunft von historischen Festen in Augsburg ist offen. Vertreter der Interessengemeinschaft Historisches (IG) Augsburg und die Stadt sind in Gesprächen. Eines ist allerdings bereits mal klar: Ramona Borowitzki, die Vorsitzende des Vereins, sitzt nicht mehr mit am Tisch. Die Veranstaltungskauffrau hat ihr Ehrenamt niedergelegt. Für sie sei die Situation nicht mehr tragbar gewesen, sagt die 36-Jährige. Ramona Borowitzki, die im Jahr 2018 ins Amt gewählt wurde, macht keinen Hehl daraus, dass sie über die Entwicklung der zurückliegenden Monate enttäuscht sei.

Aus ihrer Sicht würde die Austragung der historischen Feste immer mehr zum Politikum. Hauptrollen spielten Ordnungsreferent Dirk Wurm, der für die SPD als OB-Kandidat in den Wahlkampf zieht, und Richard Goerlich, der jetzige Geschäftsführer der CSU-Stadtratsfraktion. In dieser Position agiere Goerlich nun als Helfer im Wahlkampf der Bürgermeisterin Eva Weber (CSU). Die politische Auseinandersetzung über die richtige Form, wie historische Feste gemanagt werden sollten, werde „als Wahlkampfkampagne“ ausgetragen.

Das waren die Konzepte der zurückgetretenen Vorsitzenden

Das neugewählte Vorstandstrio, zu dem Ramona Borowitzki gehörte, habe Ideen vorgelegt, die allerdings von Seiten der Stadt ignoriert worden seien. Laut der zurückgetretenen Vorsitzenden habe sie wiederholt bekundet, dass Konzepte vorliegen. Zum einen ging es um eine mögliche Veranstaltung im Wittelsbacher Park, zum anderen um die Neuausrichtung des Bürgerfests an den Rote-Torwall-Anlagen. Als ausgebildete Veranstaltungskauffrau hätte sie sich die Organisation jedenfalls zugetraut. Dass die Stadt jetzt nach einem neuen Konzept und einem neuen Veranstaltungsleiter suche, sei insofern irritierend.

Sie ziehe ihre Konsequenzen. Nach dem Rückzug von Ramona Borowitzki bilden Johannes Aumiller und Anton Nowak das Vorstandsduo. Der nächste Rückzug deutet sich an. Auch Aumiller will bald aufhören, ist zu hören. Die IG ist ein Dachverband mit 15 Vereinen. Der Interessengemeinschaft gehören somit rund 500 Mitglieder an. Intern läuft es gegenwärtig an anderer Stelle ebenfalls nicht rund. Die Internetseite des Vereins ist momentan nicht erreichbar. Es gibt einen Auftritt in Facebook, der jedoch nicht auf dem neuesten Stand ist.

