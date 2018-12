vor 58 Min.

Vorweihnachtliches Angebot mit Herz

Wohlriechende Seifen verkauft Uschi König (Mitte) am gemeinnützigen Stand von Heilig Geist zugunsten des Togovereins.

Drei Tage trotzen die Veranstalter den Wetterkapriolen zwischen Holzerbau und Heilig Geist. Der Nikolaus ist wieder in Geberlaune, die Jugend backt Waffeln

Von Annette Zoepf

Stimmungsvoll war die Kirche Heilig Geist zum gemeinnützigen Adventsmarkt in Hochzoll beleuchtet. Im Inneren erklangen Gitarrenmusik und Gesang. Über dem Portal machte ein Transparent darauf aufmerksam, was die Besucher erwartete. Gestaltet wie ein Warnhinweis hieß es darauf „Achtung Advent!“.

Trotz oder gerade wegen des widrigen Wetters waren am Wochenende viele Besucher Richtung Holzerbau und Neuschwansteinstraße unterwegs, um vorweihnachtliches Flair zu schnuppern. Als der Nikolaus kam, ging es zu wie bei einer Auktion. Hände schnellten in die Höhe, als die Kinder versuchten, eines seiner Geschenke zu ergattern. Währenddessen machte die Jugend von St. Matthäus gute Geschäfte an ihrem ökumenischen Waffelstand.

Und die Besucher konnten auch Geschenke erwerben: Früher einmal hießen die filigranen Stücke „Klosterarbeiten“, heute nennt man sie „Schöne Arbeiten“. Zerbrechlich wirkende Elemente aus Metalldraht und Perlen sollen so manchen Christbaum oder auch eine christliche Darstellung – wie das Christkind aus Wachs – edel verzieren. Zu sehen und zu kaufen gibt es den Schmuck am Stand von Barbara Güss. Sie ist zufrieden mit der Frequenz der Besucher des Adventsmarktes, wirft aber ein, dass die Liebhaber der alten feinen Handarbeitstechnik „sicher weniger“ werden. Die Jugend werde eher von anderen Angeboten angezogen, sagt die Mitwirkende. Macht ihrer Meinung nach aber nichts. Schließlich lebe das Angebot von der Vielfalt.

Uschi König verkauft zugunsten des Togovereins am gemeinnützigen Stand vor Heilig Geist duftende Seifen. „Wir sind im Vorteil, weil die Leute uns schon von der Africana am Kuhsee kennen“, meint sie. Durch die Jubiläumsveranstaltung im Sommer, als der Togoverein sein 30-jähriges Bestehen feierte, fällt der Kontakt zu den Besuchern leichter. Erst sei der Zuspruch eher zögerlich gewesen, auch wegen des schlechten Wetters – ab dem frühen Abend gab es mehr Besucher.

Auch wenn es draußen phasenweise zu wehen begann, der eigentliche Ansturm ereignete sich drinnen. Gregor Lang als Vorsitzender des Bürgertreffs Holzerbau und Mitorganisator zeigte sich weitgehend zufrieden mit der Veranstaltung, wenngleich es seiner Auskunft nach merklich schwerer geworden ist, alle Anforderungen gegenüber den städtischen Ämtern zu erfüllen. Seiner Erfahrung nach gehen die offiziellen Stellen keinerlei Risiken bei der Durchführung mehr ein.

Trotzdem berichtet Gregor Lang von gutem Besuch und ebenso guter Stimmung. Etwas gedämpft wurde dieser Eindruck, als nachmittags wieder verstärkt Wind aufkam. „Da müssen wir durch“, so sein Meldung, bevor er am Sonntag um 15 Uhr wieder Richtung Neuschwansteinstraße und Markt-Meile aufbrach. Die kurzen Wege in Hochzoll favorisiert Ilse Mayr gegenüber dem zentralen Augsburger Christkindlesmarkt. „Man ist schnell da und schnell wieder daheim.“

Themen Folgen