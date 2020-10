Vorzeitiger Lockdown in Augsburg: Hart, aber richtig

Plus Die Stadt Augsburg hat bei ihren Entscheidungen vor allem die Lage am Klinikum im Blick. Dennoch muss sie aufpassen, dass sie die Geduld der Bürger nicht überstrapaziert.

Augsburg macht dicht – und das drei Tage früher als die meisten Kommunen in Deutschland. Oberbürgermeisterin Eva Weber hatte die Nachricht gerade erst verkündet, als es auch schon Kritik an dieser Entscheidung hagelte. Denn viele fragen sich jetzt, warum ihnen die Stadtregierung nicht wenigstens noch ein „normales“ Wochenende gönnen konnte.

Doch ein „normales“ Wochenende könnte eben auch gleichbedeutend sein mit 15 bis 20 zusätzlichen Covid-Patienten, die stationär im Uniklinikum behandelt werden müssen. Die Kapazitätsgrenze von 150 Corona-Kranken wäre dann fast erreicht. Wer jetzt über die Entscheidung der Stadt schimpft, sollte sich also auch die Frage stellen, ob er gerne der erste Patient wäre, der am Klinikum abgewiesen wird, weil alle Betten belegt und alle Ärzte und Pfleger ausgelastet sind.

Der Lockdown in Augsburg könnte helfen, die Situation in den Griff zu bekommen

Der vorgezogene Mini-Lockdown in Augsburg – denn er ist, auch wenn er viele hart trifft, bei Weitem nicht so streng wie der im Frühjahr – könnte der entscheidende Überlastschalter sein, um die Situation in den Griff zu bekommen, bevor das Gesundheitssystem in der Region an seine Grenzen stößt. Nichtsdestotrotz kann man die eine oder andere Entscheidung hinterfragen: Eine Rund-um-die-Uhr-Maskenpflicht selbst an wenig stark frequentierten Orten wie den Spazierwegen an den Flüssen hat allenfalls psychologische Effekte, nimmt aber wohl kaum Einfluss auf das Infektionsgeschehen. Die Stadt muss aufpassen, dass sie die Geduld der Bürger, die bislang meist gut mitzogen, nicht überstrapaziert.

Lesen Sie den zugehörigen Artikel: Darum will Augsburg nicht länger mit dem Lockdown warten

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen