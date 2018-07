vor 58 Min.

WM-Finale: Franzosen und Kroaten feiern gemeinsam in Augsburg

Frankreich hat die Fußball-WM gewonnen. Doch in Augsburg am Herkulesbrunnen feiern am Sonntagabend vor allem die kroatischen Fans.

Der Herkulesbrunnen – traditioneller Ort für Siegesfeiern – ist am Sonntag fest in kroatischer Hand. Die Fans jubeln, brüllen, schwenken Fahnen. Haben Sie nicht das WM-Endspiel verloren? „Egal, wir haben trotzdem gewonnen“, ruft ein Fan. Und der nächste: „Wir haben Geschichte geschrieben.“ Kroatien hat zwar das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft mit 2:4 gegen Frankreich verloren. Der Freude tut das am Sonntagabend keinen Abbruch. Und wo sind die Franzosen?

Nach WM-Finale: 5000 Kroaten und 1000 Franzosen feiern

Sie sind in kleineren Gruppen in der Maxstraße unterwegs und feiern auch. Einige kommen zum Herkulesbrunnen. Ein Kroate ruft: „Kommt alle her“ und sie feiern gemeinsam. Später kommen mehr Franzosen dazu. Die Szene zeigt auch ein wenig, wie groß die beiden Fanlager in der Stadt sind: Gut 1000 Augsburger haben französische Wurzeln, mehr als 5000 in Kroatien.

Die Fans beider Nationalteams hatten zuvor gemeinsam Fußball geschaut, in Biergärten zum Beispiel. Die Kroaten hatten ein Public Viewing an der Kirche St. Sebastian nahe der MAN, wo sie ihre Gottesdienste feiern. Danach zog es die Fußballanhänger ins Zentrum.

Polizei und Ordnungsdienst hatten schon Posten und um den Herkulesbrunnen bezogen. Vor vier Jahren, als Deutschland den Titel geholt hatte, war eine Brunnenfigur zu Schaden gekommen. Laut Polizei lief bislang alles ruhig ab. (mb)

