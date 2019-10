19:00 Uhr

Wäschetrockner im Altenheim löst Großeinsatz aus

Zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sind am Freitagabend in den Herrenbach ausgerückt.

Zwei Löschzüge der Augsburger Berufsfeuerwehr rückten aus – zahlreiche Krankenwagen fuhren ebenfalls am Freitagabend gegen 18.30 Uhr in die Matthias-Claudius-Straße in den Herrenbach. Der Grund: Ein defekter Wäschetrockner im Altenheim der Arbeiterwohlfahrt (Awo) hatte einen Alarm ausgelöst. Er konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, so ein Sprecher der Polizei. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr musste nicht evakuieren. (ziss)

Themen folgen