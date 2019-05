vor 53 Min.

Wafa baut in Augsburg eine neue Produktion auf

Der Automobil-Zulieferer Wafa will seine bestehende Anlage für ein neues Produkt erweitern. Was kommt damit auf Anwohner in Haunstetten zu?

Von Eva Maria Knab

Verchromte Kühlergrills an großen Autos sind ein Hingucker, nicht nur für Autofans. Die Firma Wafa fertigt in Augsburg solche Teile für die Automobilindustrie. Zu den Kunden zählen große deutsche Hersteller wie BMW. Nun will der Augsburger Automobilzulieferer seine bestehende Anlage in Haunstetten erweitern und dort ein neues Produkt herstellen. Im Umweltausschuss des Stadtrats ging es um die Frage, was diese Pläne für Anwohner in der südlich angrenzenden Schafweidsiedlung bedeuten.

Konkret plant Wafa, eine kleine Galvanik-Anlage in einer bereits vorhandenen Halle zu erweitern. Dort wurden bislang verchromte Autoteile mit Sonderfarben entwickelt und produziert, wie Geschäftsführer Martin Witte erklärt. Diese bisherige Versuchsanlage soll nun für die reguläre Produktion ausgebaut werden. Dort will die Firma künftig verchromte Teile in einem besonderen dunklen Grauton herstellen. Witte sagt, dies sei ein neues Produkt. Wafa habe damit deutschlandweit ein „Alleinstellungsmerkmal“. Dies sei für den Standort Augsburg mit rund 200 Mitarbeitern sehr wichtig. Denn in weiteren Segmenten stehe Wafa in starker Konkurrenz mit anderen Automobilzulieferern.

Einsatz problematischer Stoffe

Für den Ausbau ist jedoch eine Genehmigung notwendig. Denn in der Galvanik kommen Stoffe zum Einsatz, die problematisch für Mensch und Umwelt sein können, etwa Chrom VI. Es gilt als Gefahrstoff, weil es unter anderem als brandfördernd und als giftig eingestuft wird. Wafa musste deshalb einen sogenannten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsantrag stellen. Dabei sind die Auswirkungen der neuen Produktion auf die Umwelt zu klären.

Das Ergebnis vorweg: Fachleute des städtischen Umweltamtes gehen davon aus, dass die Pläne der Firma genehmigungsfähig sind. Aus den eingereichten Gutachten gehe hervor, dass sich Beeinträchtigungen und Gefahren minimieren lassen. Relevante Auswirkungen auf Schutzgüter – etwa Luft oder Wasser – seien danach nicht erkennbar. Nach Angaben der Fachleute wird der bestehende Sicherheitsabstand der Anlage weiter eingehalten. Die Galvanik verfüge auch über einen ausreichend dimensionierten Luftwäscher. Zusätzlich sollen die beiden Kamine für die gereinigte Abluft erhöht werden. Geschäftsführer Witte sagt, dies sei eine vorsorgliche Maßnahme: „Anwohner müssen sich, so wie jetzt, keine Sorgen machen, dass sie durch Stoffe aus der Produktion belastet werden.“

Im Umweltamt geht man davon aus, dass die Emissionsgrenzwerte für die Luftreinhaltung weiterhin sicher eingehalten werden können. Um die Geruchsbelastung für Anwohner möglichst gering zu halten, soll die neue Galvanik 2 mit einer Absalzanlage ausgestattet werden. Ein Gutachten zum Schallschutz kommt zu dem Ergebnis, dass die Betriebsgeräusche inklusive Park- und Lieferverkehr die Richtwerte für ein allgemeines Wohngebiet bei den südlichen Nachbarn unterschreiten werden, wenn Auflagen eingehalten werden. Darunter fällt etwa die Verlagerung des Mitarbeiterparkplatzes.

Strenge Vorgaben

Auch der Schutz des Grundwassers sei gewährleistet, so die Fachleute. Weil das Firmengelände der Wafa in der erweiterten Grundwasserschutzzone liegt, hat das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth eine Vorgabe gemacht: Danach darf sich das Gefährdungspotenzial durch die neue Galvanik nicht erhöhen. Knapp acht Tonnen wassergefährdende Stoffe müssen in einem externen Lager untergebracht werden. Weil die neue Produktion in einer bestehenden Halle laufen wird, seien auch keine negativen Folgen für den Naturschutz zu befürchten.

In der hauseigenen Galvanik werden die Kunststoffteile verchromt. Bald wird es zusätzlich einen Versuchsstand geben, um neue Techniken zu testen.

Der Automobilzulieferer Wafa hat schwere Zeiten erfolgreich überstanden. Im Zuge des im Februar 2014 eingeleiteten Insolvenzverfahrens mussten viele Mitarbeiter gehen. Die Firma wurde verkauft. Heute ist sie ein Unternehmen der Allgäuer Demmel Gruppe. Die Gesellschafter haben die Wafa wieder neu aufgestellt, um sie wieder auf Kurs zu bringen und profitabel zu machen. Aktuell macht das Unternehmen einen Umsatz von rund 30 Millionen Euro pro Jahr. Für die nächsten Jahre werden „signifikante“ Umsatzsteigerungen erwartet. Geschäftsführer Martin Witte sagte im Januar im Gespräch mit unserer Redaktion: „Wir suchen dringend Fachkräfte, insbesondere im Bereich Galvanik“.

