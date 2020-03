Wahl in Augsburg: CSU holt die meisten Sitze im Stadtrat

Plus Kommunalwahl in Augsburg: Die Grünen werden zweitstärkste Kraft im Stadtrat. Sie haben die Sozialdemokraten überholt. Wie der neue Stadtrat aussehen könnte.

Im neuen Augsburger Stadtrat ist die Zusammensetzung bunt: Nach dem ersten Trend vom Sonntagabend werden dem Gremium 13 von 15 angetretenen Parteien und Gruppierungen angehören. Das heißt, die Polit-WG/DiB und Die Partei haben es nicht hinein geschafft. Der Gewinner der Wahl ist die CSU, wenn auch mit leichten Stimmverlusten. Danach folgen als nunmehr zweitstärkste Kraft die Grünen. Sie haben die Sozialdemokraten deutlich überholt, die jetzt an dritter Stelle stehen.

Wahl in Augsburg: SPD mit Stimmverlusten

Erfahrungsgemäß ist zu erwarten, dass es vom ersten Trend bis zur endgültigen Sitzverteilung noch Verschiebungen geben wird. Davon ist wegen des komplizierten Auszählverfahrens und der vielen Briefwähler auszugehen.

Fest steht dagegen: Im Vergleich zur Stadtratswahl 2014 wird sich bei den Kräfteverhältnissen im neuen Stadtrat mit 60 Sitzen einiges ändern: Die CSU gewann vor sechs Jahren 23 Sitze (37,7 Prozent). Diesmal sind es nach dem ersten Trend 36,1 Prozent (22 Sitze). Die Augsburger SPD hatte bei der letzten Kommunalwahl 13 Sitze (22,4 Prozent), diesmal sind es voraussichtlich 13,5 Prozent (8 Sitze). Damit hat sie deutliche Stimmverluste erlitten und ist nur noch drittstärkste Kraft im Stadtrat. Die Grünen lagen 2014 bei 7 Sitzen (12,4 Prozent), nun sagt ihnen der Trend 23 Prozent voraus (14 Sitze). Sie haben nun ein ähnliches Ergebnis wie vor sechs Jahren die SPD und liegen mit einem starken Stimmenzuwachs an zweiter Stelle.

Kommunalwahl in Augsburg: Freie Wähler bleiben wohl bei zwei Sitzen

Die Freien Wähler errangen damals mit 3,6 Prozent 2 Sitze, nun ist von 4 Prozent auszugehen (2 Sitze). Bei Pro Augsburg lag das Ergebnis der letzten Kommunalwahl bei 3 Sitzen (5,1 Prozent), nun werden es wohl 1,2 Prozent (1 Sitz). Die Linke bekam damals 2 Sitze (3,2 Prozent), jetzt voraussichtlich 3,3 Prozent (2 Sitze). Die AfD zog vor sechs Jahren mit 4 Sitzen (5,9 Prozent) in den Stadtrat ein, nun konnten sie ihr Stimmergebnis stark steigern, es wird mit 8,6 Prozent (5 Sitze) gerechnet.

Die FDP errang damals 1 Sitz (1,6 Prozent), nun 2,0 Prozent (1 Sitz). Die ÖDP erhielt vor sechs Jahren ebenfalls 1 Sitz (1,9 Prozent), nun 1,7 Prozent (1 Sitz). Die Polit-WG erhielt vor sechs Jahren 1 Sitz (1,8 Prozent), nun bekam die Polit-WG/DiB 0,3 Prozent (damit voraussichtlich keinen Sitz). Das sind die Ergebnisse der weiteren Gruppierungen: Augsburg in Bürgerhand 1,5 Prozent (1 Sitz), Die Partei 0,8 Prozent (voraussichtlich keinen Sitz), Generation Aux 1,6 Prozent (1 Sitz), V-Partei 1,2 Prozent (1 Sitz) und WSA 1,3 Prozent (1 Sitz).

Wann das Endergebnis der Wahl erwartet wird

Die Auszählung der Stimmzettel wird in Augsburg am Montag und Dienstag fortgesetzt. Wegen der vielen Briefwähler und der mit der Corona-Pandemie verbundenen schwierigen Siutation ist derzeit noch offen, ob das Endergebnis der Stadtratswahl am Dienstag vorliegen wird. Dann wäre klar, wer für die Parteien in den neuen Stadtrat einzieht.

