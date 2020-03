vor 41 Min.

Wahlergebnis für Augsburg: Ergebnisse zur OB-Stichwahl und zur Kommunalwahl 2020

Eva Weber und Dirk Wurm gehen in die OB-Stichwahl. Hier finden Sie alle Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Augsburg.

Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Augsburg zu Stadtrat- und OB-Wahl finden Sie hier. Aktuelle Wahlergebnisse der Oberbürgermeister-Stichwahl folgen ab dem 29. März.

Hinweis: Wenn das Stichwahl-Ergebnis vorliegt, finden Sie es in der Grafik in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

In Augsburg haben die Menschen bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern am 15. März ihre Stimmen bei der Stadtrat- und Oberbürgermeister-Wahl abgegeben. Die Ergebnisse der Wahl in Augsburg finden Sie in diesem Artikel.

Am 29. März müssen Eva Weber ( CSU) und Dirk Wurm ( SPD) noch einmal antreten: Dann steht die OB-Stichwahl an. Auch diese Wahlergebnisse bekommen Sie hier, sobald sie feststehen.

Wahlergebnis der OB-Stichwahl 2020 in Augsburg - aktuelle Ergebnisse der Kommunalwahl zum Oberbürgermeister

Eva Weber hatte am 15. März bei der Oberbürgermeister-Wahl in Augsburg ein Ergebnis von 43,1 Prozent geholt. Ihre zwölf Kontrahenten kamen alle auf deutlich schlechtere Ergebnisse. Auf Platz zwei landete Dirk Wurm mit 18,8 Prozent. Damit gehen Weber und Wurm in die Stichwahl am 29. März. Das Wahlergebnis finden Sie an dieser Stelle, sobald es feststeht.

Dieses Ergebnis ist ein Zwischenstand nach 91 von 100 Schnellmeldungen und wird weiter aktualisiert.

In Bayern müssen Bürgermeister mit einem Ergebnis von mehr als 50 Prozent gewählt werden. In den Städten und Gemeinden, in denen das Mitte März keinem Kandidaten gelungen war, gehen die beiden Bewerber mit den besten Wahlergebnissen in die Stichwahl.

Bei Eva Weber war am Wahlabend am 15. März relativ schnell klar, dass sie in die Stichwahl kommt. Dirk Wurm lieferte sich hingegen mit Martina Wild (Grüne) ein Rennen um Platz zwei. Am Ende setzte sich Wurm mit 18,8 Prozent gegen Wild mit 18,5 Prozent durch.

Eine Analyse zum Wahlabend in Augsburg am 15. März hören Sie in diesem Podcast:

Wahl in Augsburg: Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 - Stadtratswahl und Bürgermeisterwahl

Wie schnitten alle 13 OB-Kandidaten bei der Kommunalwahl 2020 am 15. März ab? Wie sahen die Ergebnisse für den Stadtrat in Augsburg aus? Hier finden Sie diese Wahlergebnisse:

