vor 51 Min.

Wahlkampf mit Ska Keller auf der grünen Couch

Wahlkampf der Grünen auf der grünen Couch am Kö.

Der Wahlkampf zur Europawahl machte Station in Augsburg. Ska Keller, die Spitzenkandidatin der Grünen, war am Königsplatz.

Sie ist das Gesicht der Grünen bei der Europawahl: Ska Keller, 37, ist die Spitzenkandidatin ihrer Partei. Die Europaabgeordnete war am Mittwoch zu Gast in Augsburg. Wahlkampf inmitten der Stadt, eine grüne Couch stand nahe des Manzu-Brunnens am Königsplatz. Ska Keller nahm darauf Platz.

Viele Bürger laufen an der Aktion achtlos vorbei

Die Bürger nahmen die Aktion wahr, blieben aber selten länger stehen. Ska Keller will das Bewusstsein für Europa wecken. Das betont sie nicht nur einmal. Es gehe aber auch darum, grüne Ideen weiter voranzubringen. Die Chancen ihrer Partei stünden gut, sagt sie: „Klima- und Umweltthemen sind sehr stark im Bewusstsein der Menschen angekommen.“

Die Grünen seien die einzige Partei, die in diesem Bereich glaubwürdig sein könne. Ska Keller ist überzeugt davon, dass die Wähler zudem honorieren werden, dass die Grünen Haltung zeigten – gegen Rechtsnationalismus und in der Flüchtlingsfrage. (möh)

