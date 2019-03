vor 41 Min.

Wand wird erst mit Graffiti beschmiert, dann mit roter Farbe übermalt

Diese Wand im Findelgäßchen in Augsburg wurde erst mit Graffiti beschmiert, dann mit roter Farbe übermalt.

Vom Graffiti an einem denkmal-geschützten Haus hatte wohl jemand genug - und übermalte die Wand großflächig mit roter Farbe. Die Polizei sucht einen älteren Herren.

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum vom Mittwoch, 6. März, bis Sonntag, 10. März, offenbar eine mit Graffiti verunstaltete Hausmauer im Findelgäßchen an der Ecke zur Straße Vorderer Lech großflächig mit roter Farbe übermalt. Auf dem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude ist seitdem ein bis bis zu zwei Meter hoher Streift deutlich zu sehen, was einen Graffiti-Sprayer jedoch nicht davon abhielt, erneut einen frischen Schriftzug („CDB“) auf der jetzt rot gestrichenen Fassade anzubringen. Der durch die Streichaktion verursachte Schaden dürfte im unteren vierstelligen Eurobereich angesiedelt sein, teilt die Polizei in einer Meldung mit.

Graffiti in Augsburg: Wand mit roter Farbe übermalt

Nach Auskunft der Polizei wurde bereits am 7. März von Zeugen ein älterer Mann vor Ort beobachtet, der gegen 10.30 Uhr versucht haben soll, die bereits vorhandenen Graffiti zu entfernen. Inwieweit und ob dieser Mann jedoch mit der roten Farbaktion in Verbindung gebracht werden kann, ist zum jetzigen Ermittlungsstand noch völlig offen, teilt die Polizei weiter mit, die nun nach Hinweisen zu dem Senior sucht. Beschrieben wurde er wie folgt: Er soll dicklich sein und war demnach bekleidet mit dunkler Jogginghose und dunklem Oberteil. Hinweise erbittet die Polizei unter der Nummer 0821/323 2110. (jaka)

