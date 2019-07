vor 19 Min.

Wandbild in Gögginger Schule kann bleiben

Das Gemälde hätte Schülergarderoben weichen sollen. Schule und Elternbeirat waren dafür, doch es regte sich auch Widerspruch. Nun ist wohl eine Lösung gefunden.

Von Stefan Krog

Das Wandgemälde des Augsburger Malers Franz Hummel in der Grundschule Göggingen-West kann nun wohl doch erhalten bleiben. Stadt, Schule und Elternbeirat wollten das großformatige Gemälde, das in einem Schulgang liegt, überstreichen oder hinter einer Einhausung verschwinden lassen. Grund: Aufgrund von Brandschutzvorschriften mussten im vergangenen Jahr Garderobenschränke vor den Klassenzimmern entfernt werden. Seitdem lagen nasse Jacken in den Klassenzimmern. Einziger Ort, an dem genug Platz für neue Schränke ist, wäre der Gang mit dem Gemälde.

Unter anderem die Arbeitsgemeinschaft der Gögginger Vereine und Organisationen sowie mehrere Stadträte protestierten gegen die Entfernung des Gemäldes aus den 50er Jahren, das die Gögginger Geschichte zeigt. Laut Baureferent Gerd Merkle (CSU) zeichnet sich nun aber eine Lösung ab. Demnach sollen in dem Gang zwar Spinde aufgestellt werden, aber nicht mehr vor dem Wandgemälde in Längsrichtung, sondern an der gegenüberliegenden Wand und quer zum Gang, wobei noch genügend Breite zum Laufen bleiben muss. Man gehe davon aus, die Wandmalerei mit dieser Lösung erhalten zu können, sagt der Baureferent.

