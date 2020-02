Wann Bio-Bäckerei Cumpanum in Augsburger Altstadt geöffnet hat

Plus Es ist inzwischen die fünfte Filiale von André Heuck. Der Biobäcker hat heute ein Geschäft in der Altstadt eröffnet. Er bietet dort nicht nur Backwaren an.

Am Mittleren Lech, zwischen St. Ursula und dem Holbeinplatz gibt es seit dem heutigen Donnerstag einen Bäcker. Der Betreiber ist längst kein Unbekannter mehr. Biobäcker André Heuck hatte im Herbst 2018 eine Filiale in der Annastraße eröffnet. Nun zog es ihn auch in die Altstadt.

"Ich fand den Laden hier so nett. Ich dachte, da passen wir gut hinein", sagt Heuck. In dem Geschäft war unlängst noch ein Bekleidungsladen untergebracht. Jetzt ist es eine gemütlich wirkende Bäckerei mit viel Holz und Balken an der Decke. Gebacken werden am Mittleren Lech höchstens mal Brezen am Nachmittag. Den Großteil der Waren fahren Heuck und seine Mitarbeiter nämlich von der Backstube in der Annastraße hinunter in die Altstadt. Das Besondere: Gebäck und Brote werden mit einem Lastenrad transportiert.

Was die Bäckerei Cumpanum in der Augsburger Altstadt bietet

Mit dem Lastenrad werden die Backwaren aus dem Betrieb in der Annastraße hinunter in die Altstadt gefahren. Bild: Ina Marks





Heuck bietet neben Backwaren aber auch regionale Produkte wie Honig aus Wehringen oder Nusscreme aus Diedorf an. Darüber hinaus gibt es für die Altstadtbewohner und Passanten auch Butter, Milch, Joghurt oder auch Säfte zu kaufen. Für ihn ist es inzwischen seine fünfte Filiale. Neben dem Haupthaus in Bobingen betreibt er Bäckereien in Schwabmünchen, Gersthofen, in der Augsburger Annastraße und nun auch in der Altstadt.

Andé Heuck verwendet bei der Herstellung seiner Backwaren spezielle Mehle, die laut ihm komplett unbehandelt sind und aus der Meyermühle aus Landshut stammen. Für die hellen Brotsorten komme für ihn ausschließlich Dinkelmehl in Frage. Heuck verwendet keine Weizenmehle.

Das Cumpanum im Lechviertel hat inzwischen neue Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 17 Uhr.

Lesen Sie dazu: Erfolgreicher Bio-Bäcker in der Region: Wer ist der Mann hinter "Cumpanum"?

Lesen Sie auch: