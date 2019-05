17:28 Uhr

Wann die Freibäder in der Region die Badesaison eröffnen

In Gersthofen wurde der Start der Badesaison verschoben. In Dinkelscherben springen Mutige am Sonntag beim „Iceman“ ins Wasser. Wann die anderen Bäder öffnen.

Gestern Morgen lagen die Temperaturen gerade mal knapp über null Grad. Brrrr... und das im Wonnemonat Mai, der – man erinnere sich – vor einem Jahr frühsommerlich daher kam und als wärmster Mai seit Beginn der Aufzeichnung in die Wetterstatistiken einging.

Konnten die Badefans also vor einem Jahr die Eröffnung der Freibäder kaum erwarten, so ist es in diesem Jahr ganz anders: Nur die „ganz harten“ steigen ins Wasser – wie in Aichach. Oder die Saison startet eben später. Ein Überblick über den Stand der Dinge:

Das Aichacher Freibad ist wie geplant bereits am 1. Mai in die neue Saison gestartet. Trotz des kühlen Wetters sei aber nicht daran gedacht, das Freibad wieder zu schließen, ist von der Stadtverwaltung zu erfahren. Denn es gilt die Schlechtwetterregelung: Das heißt, bei Temperaturen unter 20 Grad Celsius ist das Bad nur ab Nachmittag geöffnet – von 14 bis 20 Uhr.

Der "Iceman" in der Gemeinde Dinkelscherben hat Tradition

Als Nächstes steht nun der Beginn der Sommerbadesaison in Augsburg bevor: am kommenden Samstag, 11. Mai. Vorreiter ist das beheizte Familienbad am Plärrer. Allzu viel dürfte nicht los sein: Es werden bisher nur Temperaturen von um 15 Grad vorhergesagt. Aber: Da das Bad während der Saison unabhängig vom Wetter täglich geöffnet ist, steht dem geplanten Auftakt nichts im Weg. Das Bärenkeller Bad und das Fribbe an der Friedberger Straße folgen eine Woche später am Samstag, 18. Mai.

Eiskalt reagiert die Gemeinde Dinkelscherben auf die Bibber-Temperaturen: Das idyllisch gelegene und weitgehend erneuerte Panoramabad in Dinkelscherben trotzt den frischen Temperaturen und startet schon an diesem Wochenende in die Saison. Das Anbaden beginnt am Sonntag, 12. Mai, um 14 Uhr mit dem „Iceman“: Alle Mutigen dürfen mitmachen.

Das Freibad in Mering eröffnet planmäßig am Mittwoch, 15. Mai. Dann können ab 10.45 Uhr die ersten Badegäste wieder im Schwimmbecken an der Zettlerstraße ihre Bahnen ziehen. Derzeit beträgt die Wassertemperatur allerdings noch kühle elf Grad...

Ab Mittwoch, 15. Mai, beginnt die Freibadsaison in Gersthofen. Eigentlich sollte das Bad schon am 8. Mai die ersten Badegäste empfangen. Wegen der kühlen Temperaturen wurde die Eröffnung aber verschoben. Ab nächster Woche ist das Bad von 9 bis 19 Uhr und ab Juni bis August von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Ab September gelten wieder die kürzeren Öffnungszeiten bis 19 Uhr.

Die Freibad-Öffnung in Dasing folgt sodann am Freitag, 17. Mai. Besucher können dort in der Folge täglich von 10 bis 20 Uhr schwimmen gehen.

Am Samstag, 18. Mai, ist in vielen Freibädern Auftakt der Badesaison

Wann die Singoldwellen in Schwabmünchen das erste Badevergnügen bieten, hängt eigentlich nur noch vom Wetter ab. Die Stadt plant zwar die Saisoneröffnung für Samstag, 18. Mai. Doch wenn es da immer noch zu kühl ist, geht es eine Woche später los.

Auch im Aquamarin in Bobingen sind die Vorbereitungen so gut wie abgeschlossen. Auch hier heißt es: Am dritten Maiwochenende soll es losgehen – wenn es warm genug ist. Sonst eine Woche später. Eine gute Nachricht für die Freunde des Familienbads: In den nächsten Jahren sollen die Außenanlagen und das Freibadbecken auch während des Umbaus des Hallenbades zum Ganzjahresbad nutzbar sein.

Für die Freibäder in Meitingen, Kutzenhausen und Fischach ist der Starttermin gleich – und fix: Samstag, 18. Mai. (bac, mells, tril, wer)

