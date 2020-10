vor 16 Min.

Waren aus aller Welt: Auf Entdeckungsreise durch Augsburgs internationale Geschäfte

Plus Sie kommen aus aller Welt – und haben ein Stück ihrer Heimat mit nach Augsburg gebracht. In der Stadt gibt es einige Geschäfte, deren Inhaber spannende Geschichten erzählen können.

Von Lina Quotschalla und Lara Reile

Das Reisen ist wegen Corona schwieriger bis unmöglich geworden. Man kann aber auch einiges von der Welt sehen, ohne Augsburg verlassen zu müssen. Dafür benötigt man nur einen Einkaufskorb. Denn es gibt zahlreiche Läden, deren Besitzer aus dem Ausland hierher gezogen sind – und dabei auch ein Stück ihrer Heimat mitgebracht haben. Sie verkaufen zum Beispiel Kleidung aus Nepal, Kaffee aus Tansania oder Spezialitäten aus Asien. Fünf Beispiele.

Kaffee aus Tansania im Café MAK in Augsburg

Als er gehört hat, wie viel Kaffee die Deutschen trinken, sah er sofort eine Marktlücke, erzählt Allan Mutagwaba. Der gebürtige Tansanier kam 2006 für sein Studium nach Deutschland. Er stammt aus einer Familie von Kaffeebauern, mit dem Produkt war er also vertraut. Nach seinem BWL-Studium suchte er nach einer Möglichkeit, seine Heimat zu unterstützen und gleichzeitig ein lukratives Geschäft aufzubauen.

Nachdem er Kaffeebauern in der Region Meru in Tansania besucht hatte, nahm er die ersten 20 Kilo Bohnen mit nach Deutschland. Dort vertrieb er sie zuerst in seinem Online-Shop und auf Messen. 2018 wagte er mit seiner Frau den Schritt, kündigte seinen Job und eröffnete das Café MAK in der Karlstraße. Hier bieten die beiden frischen Kaffee, Frühstück, Backwaren und auch Kaffee-Bohnen an.

Mutagwabas Plan, ein gewinnbringendes Geschäft aufzubauen, scheint aufzugehen. Während viele Läden in der Corona-Krise Probleme hatten, ist bei ihnen vor allem der Online-Shop sehr gut gelaufen, berichtet der 38-Jährige. Und dafür hat er auch eine Erklärung: „In Deutschland trinkt man viel Kaffee, wenn man gestresst ist.“ Die Gewinne aus Shop und Café nutzt Mutagwaba auch, um die Kaffeebauern, von denen er seine Bohnen bezieht, zu unterstützen. Er zahle ihnen den dreifachen Marktpreis und fördere soziale Projekte wie den Bau von Klassenzimmern, erzählt er. MAK steht übrigens für Mutagwaba, Allan und Katharina – der Name seiner Frau. „Wir haben einen Namen genommen, der sich gut anhört, falls die Marke mal richtig groß wird“, sagt der 38-Jährige und lacht.

Nepal Shop: Kleidung aus Nepal am Mittleren Lech

Barsha Thapaliya kommt eigentlich aus einem Dorf in der Nähe von Kathmandu in Nepal. Wegen ihres Mannes, den sie kennengelernt hat, als er dort im Urlaub war, ist sie 2001 nach Augsburg gekommen. Seit mittlerweile 17 Jahren führen sie gemeinsam den Nepal Shop am Mittleren Lech. Dort verkaufen sie vor allem Kleidung, aber auch andere Produkte wie Räucherstäbchen, Utensilien für Meditation und seit kurzem auch Taschen aus Naturhanf.

Barsha Thapaliya verkauft in ihrem Laden am Mittleren Lech Waren aus ihrer Heimat Nepal. Bild: Ulrich Wagner

Die Ware wird zu 95 Prozent in Nepal in der Fabrik von Thapaliyas Bruder hergestellt. So könnten sie sichergehen, dass vor Ort faire Arbeitsbedingungen herrschen, sagt sie. Bei den Kunden ist übrigens die typische Goa Hose – eine weite Stoffhose in bunten Farbe – am beliebtesten, verrät Thapaliya. Auch sie versucht, mit den Gewinnen zusätzlich ihr Heimatland zu unterstützen. Zusammen mit Stammkunden des Ladens spendet sie Geld, damit 17 Kinder in Nepal in die Schule gehen können und sie unterstützt zudem ein Altenheim für Seniorinnen in Kathmandu.

La Boulangerie: Französisches Backhandwerk in Pfersee

Croissant, Quiche und Baguette – das sind nur ein paar der vielen französischen Leckereien, die man in La Boulangerie (französisch für Bäckerei) in Pfersee kaufen kann. Mit 18 Jahren ist Inhaber Martial Boulogne aus der Provence nach Augsburg gekommen, um eine Ausbildung in einer Friedberger Bäckerei zu beginnen. Danach ging er wieder zurück nach Frankreich und arbeitete als Artisan Boulanger, was so viel wie „Handwerker-Bäcker“ bedeutet. „In Frankreich werden Bäcker als Kunsthandwerker bezeichnet, da das Handwerkliche dort einen sehr hohen Stellenwert hat“, erklärt Mitinhaberin Doris Fetscher.

Französisches Gebäck gibt es in der Boulangerie in Pfersee bei (von links) Martial Boulogne, Sohn Floriant und Doris Fetscher. Bild: Wagner

Die Augsburgerin hat Französisch studiert. Wegen ihr ist Martial Boulogne auch 2010 mit seinem Sohn Floriant nach Augsburg zurückgekehrt. Vier Jahre später gründeten sie die erste Filiale der Boulangerie – damals noch im Spickel. Weil dort zu wenig Platz war, zogen sie im Mai 2017 in die Augsburger Straße nach Pfersee um. Die Bäckerei, die auch ein Café ist, soll in Zukunft aber die einzige Filiale bleiben. „Uns ist gute Qualität sehr wichtig und wir wollen den Überblick nicht verlieren“, sagt Boulogne, der zusammen mit seinem Sohn Floriant und einem weiteren Bäcker die Backwaren von Hand herstellt.

Sein Sohn übernimmt die Pâtisserie, also die Süßwaren, und er selbst ist für die Viennoiserie (das Feingebäck) zuständig. „Mein Arbeitstag beginnt ungefähr um drei Uhr morgens und wir haben von Montag bis Sonntag geöffnet“, erklärt der Inhaber. Bei der gemischten Kundschaft kommen – ganz klassisch – vor allem Kaffee und Croissants gut an. Darin unterscheiden sich die Augsburger von den Franzosen also nicht. Bon appétit!

Asiatische Spezialitäten neben der Puppenkiste

Dass Rof Noodaeng heute einen Asia-Laden in der Spitalgasse betreibt, ist einigen Zufällen geschuldet. Die 53-Jährige kam vor 30 Jahren von Thailand nach Augsburg, weil sie als Kind einer armen Bauernfamilie in ihrem Heimatland keine Zukunft für sich sah. Außerdem lebte ihre Schwester damals bereits seit einigen Jahren in Deutschland. Das Paar, das den Laden in der Spitalgasse vor ihr geführt hatte, reiste wenig später für einen Urlaub auf die Philippinen. Zuerst baten sie Noodaeng, die Urlaubsvertretung in dieser Zeit zu übernehmen. Aber als die Beiden sich entschlossen, dorthin zu ziehen, stand die damals 23-Jährige plötzlich mit einem eigenen Laden da. Sie lieh sich Geld von der Bank und übernahm das Geschäft.

Asiatische Spezialitäten finden Kunden bei Rof Noodaeng in der Spitalgasse – sie wurde durch mehrere Zufälle Ladenbesitzerin in Augsburg. Bild: Wagner

Heute verkauft sie Produkte aus Thailand, Vietnam, Japan, Korea und Indien. Ihre Kunden schätzen aber nicht nur die Auswahl, sondern auch die Beratung, denn Noodaeng liefert zu jeder Zutat gleich das passende Rezept. Sie kocht selbst gerne und möchte ihren Kunden typische Gerichte aus ihrer Heimat wie Pad Thai oder Curry näherbringen. „Ich bin manchmal ziemlich erschöpft, weil ich von Montag bis Samstag hier alleine arbeite, aber wenn die Kunden kommen, macht mich das sehr glücklich“, erzählt sie. Auch während Corona kann sie sich nicht über mangelnde Kundschaft beklagen. Noodaeng hatte keine signifikanten finanziellen Einbrüche. Die Kunden kämen nach wie vor zu ihr, sagt sie, weil viele jetzt auch mehr zu Hause kochen würden.

Türkische Baklava in der Jakoberstraße

Baklava ist die wohl bekannteste türkische Süßigkeit. Gemacht wird sie aus Blätterteig, Honig und Nüssen. Dass man diese Spezialität auch in Augsburg probieren kann, ist unter anderem Tülay Aksoy und ihrem Mann zu verdanken. Als sich das Ehepaar 2005 dazu entschieden hat, ihren Laden „Sirin Baklava“ zu eröffnen, gab es laut Aksoy in Augsburg noch niemanden, der diese Art von Süßspeisen anbot – eine Marktlücke also.

Tülay Aksoy verkauft seit 15 Jahren türkische Backwaren. Bild: Wagner

Die gelernte Verkäuferin hatte zuvor in mehreren Bäckereien gearbeitet, ihr Mann hat das Bäckereihandwerk in der Türkei erlernt. Die Süßwaren der türkischstämmigen Inhaberin fanden nach und nach immer mehr Anklang in Augsburg. Zunächst kauften vor allem türkische Kunden bei ihr ein, inzwischen wächst aber auch die deutsche Kundschaft, sagt die 47-Jährige. „Besonders beliebt ist die klassische Baklava mit Pistazien aus Gaziantep, der Heimatstadt meiner Familie“, fügt Aksoy hinzu. Zusätzlich bietet sie in ihrem Laden auch türkische Kekse, Mokka, Tee und andere Süßspeisen aus Blätterteig an.

