vor 10 Min.

Warnstreik: Nahverkehr in Augsburg steht fast völlig still

Der Königsplatz in Augsburg. Am Freitag herrscht hier wegen des Streiks im Nahverkehr gähnende Leere.

Plus Bis 14 Uhr wird am heutigen Freitag in Augsburg gestreikt, es fahren kaum Busse und Trams. Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert ein Mindestangebot trotz Arbeitskampfs.

Von Stefan Krog

Der Nahverkehr in Augsburg ist am Freitag erwartungsgemäß fast vollständig zum Erliegen gekommen. Wie die Stadtwerke am Freitagmorgen mitteilten, rückten zum Betriebsstart um 4 Uhr wegen des Warnstreiks bis auf wenige Ausnahmen keine Straßenbahnen und Busse aus den Depots aus. Wegen der geringen Zahl an Fahrzeugen habe man keinen Notfahrplan einrichten können.

Auch externe Busunternehmen einzusetzen, sei kurzfristig nicht möglich, unter anderem wegen der fehlenden technischen Ausstattung der Fahrzeuge und der fehlenden Schulung der Fahrer, so die Stadtwerke.

Nahverkehr: Am Nachmittag soll es wieder ein Angebot geben

Die Gewerkschaft Verdi hat den Streik bis 14 Uhr angesetzt. Danach werden die Fahrzeuge zwar auf die Strecken geschickt, ein Regelbetrieb nach Fahrplan werde aber wohl frühestens um 16 Uhr möglich sein, so die Stadtwerke. Verdi will mit den bundesweiten Warnstreiks eine Vereinheitlichung der Arbeitsbedingungen zwischen den Ländern erreichen.

Fahrgastverband fordert einen Streikfahrplan für Augsburg

Der Fahrgastverband Pro Bahn hat unterdessen von den Tarifpartnern gefordert, trotz Streikmaßnahmen für ein Mindestmaß an Mobilität zu sorgen. Dazu müsse es ausgedünnte Streikfahrpläne auf den wichtigen Verbindungen geben. Dies müssten Gewerkschaft und Verkehrsunternehmen sicherstellen und 48 Stunden vorher öffentlich machen, damit sich Fahrgäste darauf einstellen können. Streiks seien unbestrittene Bestandteile der Tarifautonomie, nur seien davon nicht nur Arbeitgeber, sondern auch Fahrgäste betroffen.

Ein Problem könnte allerdings sein, dass ein solches Rumpfangebot dann überlaufen wäre, was angesichts des Corona-Infektionsschutzes kritisch wäre. Pro Bahn hatte im Vorfeld der Streiks die Arbeitsniederlegungen zum jetzigen Zeitpunk grundsätzlich kritisiert. Sie sorgten dafür, dass bei einem Streik im Stadtverkehr die noch laufenden Angebote wie der innerstädtische Bahnverkehr und Regionalbuslinien proppenvoll würden.

Busse und Trams stehen still: Viele Staus in Augsburg

Auf den Straßen in Augsburg gab es am Freitagmorgen spürbar mehr Autoverkehr. Angesichts des guten Wetters dürften auch mehr Nahverkehrskunden aufs Rad ausgewichen sein, als dies beim Streik vergangene Woche der Fall war.

Lesen Sie dazu auch: Streiks im Nahverkehr: Was heute auf die Augsburger zukommt

Themen folgen