Warnstreik der Uni-Ärzte: In Augsburg macht keiner mit

Der Ärzteverband Marburger Bund spricht bei den laufenden Tarifverhandlungen von einem Sonderfall in Augsburg

Von Eva Maria Knab

Ärzte an 23 Universitätskliniken in Deutschland waren am Dienstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen des Ärzteverbandes Marburger Bund mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). In Augsburg hätten sich keine Mediziner an der Aktion beteiligt, teilte die Pressestelle der Uniklinik auf Anfrage mit. Eine Sprecherin des Marburger Bundes sagte jedoch, das Ergebnis der Verhandlungen sei für Augsburg zunehmend relevant.

Augsburg gilt tariflich als ein Sonderfall, weil das kommunale Großkrankenhaus erst vor einem Jahr in ein Uniklinikum umgewandelt wurde. Damit gilt für die allermeisten angestellten Ärzte in der Augsburger Uniklinik noch der frühere Tarifvertrag. Er wurde mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) ausgehandelt. Dieser habe aktuell die besseren Bedingungen mit einer niedrigeren Wochenarbeitszeit und einer besseren Bezahlung, sagt Vanessa Schmidt vom Marburger Bund in Bayern.

Dennoch, sagt sie, seien auch die Mitarbeiter in Augsburg zunehmend darauf angewiesen, dass es bei den laufenden Tarifverhandlungen mit den Ländern zu einem guten Ergebnis komme. Der Grund: Wenn das Uniklinikum Augsburg neue Ärzte einstellt, würden die Neuen nun nach dem Länder-Tarif mit den ungünstigeren Bedingungen bezahlt. Eine Uniklinikumssprecherin bestätigte am Dienstag, dass alle nach dem 1. Januar 2019 eingestellten Mitarbeiter nach dem Tarifvertrag des Landes eingestellt wurden. Konkrete Zahlen, um wie viele Mediziner mit den unterschiedlichen Verträgen es im Klinikum geht, gab es von ihr allerdings nicht.

Die Tarifverhandlungen laufen seit Anfang November. Bisher hätten die Länder keine Bereitschaft gezeigt, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sagte Marburger-Bund-Vize Andreas Botzlar. Die Ärztegewerkschaft fordert unter anderem sechs Prozent mehr Gehalt, eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste und Dienste auf maximal zwei Wochenenden im Monat. Nach Angaben des Verbandes ist der Berufsalltag der Ärzte in den Unikliniken geprägt von einer Mehrfachbelastung aus hoch spezialisierter Krankenversorgung, Forschung und Lehre. Überlange Arbeitszeiten und eine Vielzahl an Überstunden seien an der Tagesordnung. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit inklusive Dienste und Überstunden betrage 56,5 Stunden, ein Drittel der Uniklinik-Ärzte arbeite im Schnitt 60 Stunden und mehr pro Woche.

Bundesweit waren rund 20000 Uni-Ärzte zum Warnstreik aufgerufen. Aus sechs bayerischen Universitätskliniken hätten rund 500 bis 600 an der zentralen Kundgebung in Hannover teilgenommen, so Vanessa Schmidt. Insgesamt demonstrierten in Hannover nach Polizeiangaben rund 3000 Ärztinnen und Ärzte. (mit dpa)

