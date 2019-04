vor 47 Min.

Warnung vor Abzocke bei Ablöse

Ein Mieter der Wohnbaugruppe versuchte, aus dem Andrang auf günstige Wohnungen Kapital zu schlagen. Eine Küche vom Vormieter zu übernehmen, sei nicht unüblich, sagt der Mieterverein, es gebe aber Auswüchse

Von Stefan Krog

Die Wohnungsanzeige stand nur wenige Stunden im Internet, aber sie löste viel Echo aus, wenn auch vor allem zorniges: Der Mieter einer Wohnung der städtischen Wohnbaugruppe bot darin die Zwei-Zimmer-Wohnung an potenzielle Nachmieter an und behauptete, er habe das Recht, der Wohnbaugruppe einen solchen vorzuschlagen. Vorgeschlagen werde aber nur der, der bereit sei, am meisten Ablöse für die Einbauküche und das Laminat an ihn zu bezahlen.

Bei der Wohnbaugruppe gingen kurz darauf etliche erboste Mails von Mietinteressenten ein, die sich über das Gebaren des Noch-Mieters ärgerten. Auch bei der WBG war man wenig begeistert. Nach einem Anruf beim Mieter verschwand die Wohnungsanzeige aus dem Internet. Man suche sich seine Mieter schon noch selbst aus, bestätigt WBG-Geschäftsführer Mark Dominik Hoppe das Geschehen. An einen derartigen Fall im Zusammenspiel mit einer geforderten Ablöse kann er sich nicht erinnern. „Grundsätzlich kommt es schon immer wieder vor, dass ausziehende Mieter ihre Wohnung gerne an Bekannte oder in der Familie weitergeben würden“, sagt Hoppe. Allerdings sei da nichts zu machen. „Wir haben lange Wartelisten bei uns.“

Bei der Belegung habe auch das Wohnungs- und Stiftungsamt ein Mitspracherecht, weil die Wohnungssuchenden auf der Warteliste ja unterschiedlich dringend auf eine der günstigen WBG-Wohnungen angewiesen sind.

Im privaten Wohnungsmarkt kommt es seit jeher vor, dass Noch-Mieter mit dem Nachmieter über eine Ablöse reden wollen. Dabei geht es meist um Einbauküchen, die der Mieter einbauen hat lassen und – weil maßgefertigt – nicht in die nächste Wohnung mitnehmen möchte. Also wird der Nachmieter gefragt, ob er die Küche nicht zum Zeitwert abkaufen, also ablösen, möchte. Davon können beide Seiten profitieren. Allerdings sorgt der steigende Druck auf dem Wohnungsmarkt auch in Augsburg für gelegentliche Auswüchse.

Das passiert meist dann, wenn der Mieter frühzeitig ausziehen will und selbst einen Nachmieter sucht, um schnell aus dem Mietvertrag zu kommen. Dann kann die Ablöseforderung für die Küche mit dem unausgesprochenen Hinweis verbunden werden, dass damit die Chance steige, beim Vermieter als potenzieller Nachmieter vorgeschlagen zu werden.

Thomas Weiand, Vorsitzender des Mietervereins, kennt solche Fälle. „Bei den derzeitigen Mietverhältnissen kann es sein, dass Unerfahrenheit ausgenutzt wird.“ Wer schon Einrichtungsgegenstände beim eigenen Einzug überteuert vom Vormieter ablösen musste, weil er die Wohnung dringend brauchte, wolle das Geld seinerseits dann wieder beim Nachfolger hereinholen.

Weiand sagt, dass sich Mietinteressenten im Fall einer hohen geforderten Ablöse Gedanken machen sollten, ob sie direkten Kontakt zum Vermieter bekommen können, etwa indem sie schauen, ob er die Wohnung nicht auch parallel via Anzeige anbietet. „Rechtlich gesehen hat der Vormieter gegenüber nachfolgenden Mietinteressenten keine starke Stellung, auch wenn mancher im Einzelfall so tut.“

Wer eine Küche ablöst, so Weiand, müsse sich unabhängig vom Preis auch über etwas anderes Gedanken machen. Prinzipiell habe ein Mieter gegenüber dem Vermieter die Pflicht, die Küche beim Auszug zu entfernen. „Und man weiß nie, was sich an der Wand hinter einer solchen Küche verbirgt“, so Weiand. Möglicherweise seien im Lauf der Zeit Verunreinigungen oder Schäden entstanden, deren Beseitigung Mietersache sei. „Wer sich auf eine Ablöse einlässt, übernimmt das Risiko, dass er solche Schäden beim eigenen Auszug entfernen muss, obwohl er sie nicht verursacht hat.“ Prinzipiell müssten sich Mietinteressenten darüber im Klaren sein, dass Mietvertrag und Ablösevereinbarung zwei Verträge mit unterschiedlichen Partnern sind, die nichts miteinander zu tun haben.

