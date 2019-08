vor 25 Min.

Warum Augsburger Steinböcke ins Zillertal ziehen

Der Augsburger Zoo transportiert drei Jungtiere nach Österreich. Dort werden sie im Hochgebirge ausgewildert. Hinter der Aktion steckt eine ungewöhnliche Zusammenarbeit.

Von Miriam Zissler

Vor wenigen Tagen wurden drei Steinböcke des Augsburger Zoos abtransportiert. Ihr Ziel: das Zillertal. Dort werden die Tiere, die zur Gattung der Ziegen zählen, nicht etwa Urlaub machen. Sie werden dort dauerhaft leben, in Freiheit. Seit Jahren kooperiert der Zoo mit dem Alpenzoo Innsbruck. „Sie koordinieren die Auswilderung der Steinböcke und fragen dafür Zoos in ganz Süddeutschland an“, erklärt Zoo-Chefin Barbara Jantschke.

Zoo in Augsburg: Jungtiere vergrößern Bestand in Österreich

In den gesamten Alpen gibt es Schätzungen zufolge rund 45000 Steinböcke. Zwei Drittel davon leben in den Schweizer und italienischen Hochalpen. In Frankreich sollen es rund 10000 Tiere sein und in Österreich, wo Steinböcke erst 1924 wieder angesiedelt wurden, sollen rund 4500 Steinböcke leben. Was war passiert? „Der Steinbock stand kurz vor der Ausrottung“, erzählt Barbara Jantschke. Nachdem der stolze Gebirgsbewohner in vielen Geschichten des 17. und 18. Jahrhunderts geradezu mystifiziert wurde, nutzte man in der Folge nahezu alle Körperteile zur „eingebildeten“ Heilung von allerlei Krankheiten. Der Jagddruck war enorm. Anfang des 19. Jahrhunderts lebten deshalb nur noch rund 100 Tiere im italienischen Gran Paradiso, im Jagdrevier des italienischen Königs. Zunächst galt ein Verbot des Exports der Tiere in andere Länder. Schließlich gelang es 1906 einem Schweizer, drei Kitze über die Grenze zu schmuggeln, um den Bestand zu vergrößern. Die drei Jungtiere, die im vergangenen Jahr im Augsburger Zoo geboren wurden, werden nun den Bestand in Österreich vergrößern. Sie wurden drei Monate vor ihrer Abreise in Quarantäne gehalten. Das hat auch einen Grund. „Augsburg befindet sich aufgrund der Blauzungenkrankheit seit Anfang des Jahres im Sperrbezirk. Deshalb mussten die Tiere geimpft werden“, sagt Jantschke. Die Blauzungenkrankheit ist eine von Stechmücken übertragene Infektionskrankheit, an der in der Regel Wiederkäuer, also Schafe, Ziegen und auch Rinder, ernsthaft erkranken und verenden können. Für Menschen ist das Virus ungefährlich.

Nach der Quarantänezeit wurden die Steinböcke ins Zillertal gebracht, wo sie nach und nach ausgewildert werden. Jantschke: „Dort befinden sie sich anfangs noch in einem abgegrenzten Bereich und werden auch noch gefüttert. Nach und nach wird der Radius vergrößert in dem sie sich aufhalten können, bis sie schließlich wieder vollständig eigenständig leben können.“ Das Augsburger Gehege der Steinböcke, in dessen Mitte ein künstlich geschaffener Berggipfel thront, ist der älteste Bereich des Zoos. Langfristig soll auch das Gehege neu gestaltet werden. „Da gibt es schon Überlegungen, aber noch keinen genauen Zeitpunkt“, sagt die Zoo-Chefin.

Augsburger Zoo: Gehege ist kein Hingucker, aber für die Tierhaltung sei es optimal

Sie wisse, dass das Gehege in die Jahre gekommen sei. Bei einem deutschlandweiten Ranking des Magazins Stern wurde der Bereich der Steinböcke sogar vor Jahren schon als „Weggucker des Zoos“ gekürt. Darüber muss die Zoo-Chefin schmunzeln. Denn auch wenn das Gehege alt sein mag, für die Tierhaltung sei es optimal. An dem künstlichen Berg aus Fels und Beton hätten die Tiere genug harten Untergrund, um für den notwendigen Abrieb ihrer Klauen zu sorgen. Daneben hätten dort Parasiten keine Chance, weil der Belag einfach mit Wasser abgespritzt und gereinigt werden könne. „Als Hingucker des Zoos wurden damals übrigens unsere Toiletten gekürt, die im deutschlandweiten Test sehr gut abgeschnitten haben“, erinnert sich Barbara Jantschke.

