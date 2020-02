16:37 Uhr

Warum "Die Partei" Oberbürgermeister Gribl angreift

Deichkind bei ihrem Konzert in der Schwabenhalle. Die Band holte "Die Partei" auf die Bühne. Ursache ist ein Verbot der Stadt.

Plus Am Dienstagabend gastiert die Band Deichkind in der Schwabenhalle Augsburg. Mit auf der Bühne stehen plötzlich auch Politiker. Wie es dazu kam.

Von Jonas Voss

Als am Dienstagabend die Band „Deichkind“ 5000 Zuschauern in der Schwabenhalle einheizte, standen plötzlich ein paar Politiker mit oben auf der Bühne. Die haben sie keineswegs geentert – vielmehr wurden sie von der Band eingeladen. Die Satirepartei „Die Partei“ hatte vor dem Konzert einen Stand im Foyer der Schwabenhalle. Weil sie den räumen mussten, holte Deichkind sie kurzerhand auf die Bühne.

Die Stadt Augsburg widerspricht der Partei "Die Partei" Die Partei richtet sich auf Facebook an Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) und schreibt, „indem Sie uns gestern höchstpersönlich den uns von der Band Deichkind erlaubten Stand im Foyer der Schwabenhalle vor deren Konzert verboten haben“, wolle man sich nun für die Wahlkampfwerbung bedanken. 15 Bilder Deutschlands klügste Party: Deichkind-Konzert in der Schwabenhalle Bild: Bernd Rottmann Die Stadt erklärt, dass es sich bei dem Vorgang um eine ganz offizielle Regelung handle und diese nichts mit dem persönlichen Einsatz durch den OB zu tun habe. Das Neutralitätsgebot besage, dass solche Veranstaltungen ab sechs Monaten vor einer Wahl nicht zulässig seien. Darüber hinaus gilt laut Stadt der Gleichbehandlungsgrundsatz. Lesen Sie auch die Konzertkritik: Untanzbar? Deichkind feiern in Augsburg Deutschlands klügste Party

