Warum Soldaten durch Augsburg marschierten

IN Augsburg waren am Donnerstag rund 50 Soldaten unterwegs. Die Reservisten machten einen besonderen Marsch und besuchten auch ein Grab.

Zum Marsch der Verbundenheit trafen sich etwa 50 Reservisten der Bundeswehr am Donnerstag in Augsburg. Der Marsch führt an mehreren Tagen durch Schwaben. Der Verband der Reservisten will damit zeigen, dass Soldaten ein Teil der Gesellschaft sind und die Solidarität mit Soldaten im Auslandseinsatz demonstrieren. Die Reservistengruppe besuchte das Grab eines ehemaligen Kameraden in Neusäß. Er war einer der ersten gefallenen Soldaten in Afghanistan.

