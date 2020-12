vor 48 Min.

Warum Spezialrad Fischer vom Textilviertel nach Dasing zieht

Plus Die Inhaber von Spezialrad Fischer verlassen das Augsburger Textilviertel und ziehen mit ihrem Geschäft nach Dasing. Der bisherige Standort ist auch wegen der Schleifenstraße problematisch.

Von Andrea Baumann

Der Auftritt in der TV-Sendung " Das große Backen" machte Benjamin Bütow so bekannt, dass er in der Schäfflerbachstraße im Augsburger Textilviertel einen Laden für ausgefallenes Backzubehör eröffnete. Doch Corona versetzte dem Vorhaben den Todesstoß, der Unternehmer sperrte in diesem Herbst die Tür von "Ben's Cakery" zu. Jetzt tun es ihm seine Nachbarn Albert und Gudrun Fischer gleich. Die Inhaber eines Geschäftes für spezielle Fahrräder hören aber nicht auf, sondern ziehen mit Laden und Werkstatt nach Dasing im Landkreis Aichach-Friedberg um.

Die Parkplatzprobleme in der nördlichen Schäfflerbachstraße sind ein Grund für den Ortswechsel. "In Dasing haben wir Parkplätze vor der Tür und die doppelte Fläche zur Verfügung", sagt Gudrun Fischer. Prinzipiell sei der Standort im Textilviertel trotz der spärlichen Laufkundschaft nicht schlecht gewesen. Viele Anwohner des dicht besiedelten Viertels hätten ihre Fahrräder zum Reparieren gebracht. Im Verkaufsbereich würden sie aufgrund ihrer Spezialisierung ohnehin gezielt aufgesucht. Bei den Fischers gibt es neben E-Rollern auch Dreiräder zu kaufen, mit denen gerade Senioren ihre Mobilität zurückgewinnen können. Des Weiteren hat sich Albert Fischer mit dem Umrüsten normaler Fahrräder zu E-Bikes einen Namen gemacht. All das und noch einiges andere finden die Kunden voraussichtlich ab 28. Januar in der Bahnhofstraße 11 in Dasing. "Wir planen auch einen Abhol- und Lieferservice für unsere Augsburger Kunden", verspricht Gudrun Fischer.

Eigentümer von Spezialrad Fischer suchen Nachfolger für die Räume

Lange leer stehen soll die Ladenfläche in der Schäfflerbachstraße nicht. Als Eigentümer sind die Fischers gerade auf der Suche nach einem Nachfolger. Wenn die Stadt eine Nutzungsänderung genehmigt, soll demnächst eine Großtagespflege, in der bis zu zehn Kinder betreut werden, dort einziehen. Nebenan ist nach dem Weggang von "Ben's Cakery" wieder Leben eingekehrt, auch wenn der neu eingezogene Friseur wegen des Corona-Lockdowns momentan nicht arbeiten darf.

Im Erdgeschoss dieses Hauses in der nördlichen Schäfflerbachstraße sind seit vielen Jahren die Rollläden heruntergelassen. Bild: Silvio Wyszengrad

Die in die Jahre gekommene Immobilie auf der anderen Straßenseite ist für Gudrun Fischer allerdings ein Muster-Beispiel dafür, dass das Quartier schon bessere Zeiten gesehen hat. Die Räume des einstigen türkischen Cafés im Erdgeschoss stehen seit Langem leer. "Dabei hieß es schon vor Jahren, dass hier etwas passieren würde." Schon sehr viel länger sind die Rollläden der Gaststätte an der Ecke Zobelstraße heruntergelassen. Seit dem Weggang eines thailändischen Restaurants sind die Räume ungenutzt.

In der südlichen Schäfflerbachstraße in Augsburg tut sich viel

Immer wieder wird das Schattendaein der nördlichen Schäfflerbachstraße mit dem Bau der Schleifenstraße vor rund 20 Jahren in Verbindung gebracht. Sie hat das Straßen-Teilstück zur Sackgasse gemacht. Nur Fußgänger und Radfahrer gelangen über eine Treppe beziehungsweise Rampe direkt auf die andere Seite der Schäfflerbachstraße, Autofahrer müssen einen erheblichen Umweg in Kauf nehmen. In dem Straßenstück südlich der Nagahama-Allee ist ein reger Wandel festzustellen. Hier sind in den vergangenen Jahren zahlreiche neue Wohnungen entstanden beziehungsweise gerade im Bau. Der Gewerbehof Martinipark mit der Interims-Spielstätte des Staatstheaters mittendrin ist ebenfalls ein Anziehungspunkt. Nicht zuletzt freut sich die Bürgeraktion Textilviertel über den sanierten Färberturm, der nach den Kontaktbeschränkungen die Menschen im Quartier zusammenbringen soll.

