11:22 Uhr

Warum Suppe doch sexy ist

Am Samstag hieß es am Firmensitz von Little Lunch im Schlachthofviertel anstehen: Denn beim ersten Lagerverkauf gab es Gratissuppe und besondere Angebot. Dabei waren die Produkte der Augsburger Firma anfangs gar nicht so gefragt.

Die Brüder Denis und Daniel Gibisch verkaufen ihre Produkte inzwischen im großen Stil. Beim ersten Lagerverkauf von Little Lunch herrscht großer Andrang.

Von Bernd Hohen

Die „Little Lunch“ Geschäftsführer Daniel und Denis Gibisch waren selbst erstaunt über den enormen Zuspruch auf dem alten Schlachthofgelände an der Berliner Allee. Hier haben die Augsburger Senkrechtstarter ihr Büro und Lager. Eine kleine Anzeige hatten sie geschaltet und lediglich auf Facebook ihren Lagerverkauf angekündigt. 1600 Personen wollten laut des sozialen Netzwerks am Samstag auf das alte Schlachthofgelände kommen, aber so richtig ernst genommen haben Daniel und Denis es nicht.

Lange Schlange vor dem Firmengebäude

Anstehen für Suppe kennen nur ältere Menschen und dann auch nur aus Erzählungen ihrer Eltern. Kurz nach Öffnung, um 11 Uhr des ersten Lagerverkaufs, ihrer noch kurzen Firmengeschichte, wurde die Gruppe der Wartenden zunehmend größer. Dabei war der Anfang von „Little Lunch“ alles andere als ein Selbstläufer. „Suppe, sagt Daniel Gibisch, fanden die Investoren nicht besonders sexy“. Das kümmerte sie aber nicht. In Italien fanden sie eine Herstellerfirma, die gerade eine neue Produktionsanlage ausprobieren wollte. Dort ließen sie ihre ersten Suppen-Kreationen herstellen. Ein paar tausend Gläser konnten sie verkaufen.

Vom großen Erfolg weit entfernt

Vom großen Erfolg waren sie noch meilenweit entfernt. Dann bewarben sie sich 2015 für die Fernsehsendung „Höhle des Löwen“ und am nächsten Tag waren die Gibisch-Brüder Denis und Daniel und ihr Produkt „Little Lunch“ bundesweit bekannt. Mittlerweile sind sie das erfolgreichste Start-up-Unternehmen aus der Vox-Fernsehreihe. In der Sendung stellen sich Unternehmer vor und versuchen für ihre Produkte Investoren zu werben, die als Geldgeber und Anteilseigner in das Unternehmen einsteigen. Es gehört viel Mut, Überzeugungskraft und Selbstgewissheit dazu, für ein Produkt einzustehen, dass andere als „nicht sexy“ bezeichnen. Vom vermeintlichen Suppenkasper wurde Little-Lunch zum Marktführer bei Bio-Suppen. „Im Convenience-Suppen-Bereich sind wir die „Nummer Zwei“ in Deutschland, sagt Daniel Gibisch. Dabei wirkt er nicht überrascht, eher wie jemand, der von Anfang an sein Produkt richtig eingeschätzt hat.

Produktpalette erweitert

Denis Gibisch bestätigt auch, dass man ein Gespür für das Zusammenspiel von Produkt und dem richtigen Zeitpunkt braucht. Eine Fähigkeit, die außerhalb des Rationalen liegt und jedes erfolgreiche Produkt einmalig macht. „Little Lunch“ hat sein Angebot bereits erweitert. Es gibt auch Eintöpfe und auf der Verkaufsliste steht mittlerweile Chili con Carne ganz oben. Doch noch einmal die Frage: Warum anstehen für Suppen? Die Gersthofenerin Manuela Fendt steht in der langen Schlange der Wartenden. Sie studiert in Kaufbeuren und verbindet Heimatbesuch und Lagereinkauf bei dem Augsburger Unternehmen. Sie kocht zwar selbst, aber so gut wie die Fertiggerichte bekomme sie es nicht hin. „Der Starkoch von MAN hat doch die Rezepte mitentwickelt“, sagt sie. Gerhard Frauenschuh heißt der Sternekoch, der das Betriebsrestaurant der MAN leitet und mit den beiden geschäftstüchtigen Brüdern zusammenarbeitet. „Außerdem finde ich es cool, dass die Firma aus Augsburg kommt“, sagt sie mit einer Spur Lokalpatriotismus. Die Klappkiste, die sie dabei hat, zeigt, dass sie einen etwas größeren Einkauf geplant hat. „Ich bringe auch etwas für meine Kommilitonen in Kaufbeuren mit. Die haben mich auf den Lagerverkauf erst aufmerksam gemacht“.

Themen Folgen