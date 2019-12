vor 33 Min.

Warum auch Männer "Drei Nüsse für Aschenbrödel" anschauen

Der Kultfilm "Drei Nüsse für Aschenbrödel" ist im Liliom auf Großleinwand zu sehen. Mancher Mann erweist seiner Frau da einen Liebesdienst.

Von Diana Zapf-Deniz

Kenner schmelzen allein bei Erwähnung des Filmtitels dahin und beginnen, die bekannte Titelmelodie zu summen: Der tschechische Märchenfilm „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ hat eine große Fangemeinde, die wahrscheinlich jede Szene nachspielen könnte: Aschenbrödel, wie es den selbstverliebten Prinzen mit Schnee bewirft und beim Jagen besiegt. Aschenbrödel, wie es mit seinen einzigen Vertrauten spricht, einer Eule und einem Pferd. Aschenbrödel, wie es auf dem Ball in Schloss binnen Sekunden einen kompletten Hofstaat verzaubert.

Jedes Jahr im Advent warten die Fans gespannt darauf, wann der Film diesmal ausgestrahlt wird. Kein Wunder also, dass das Angebot, ihn einmal auf Großleinwand im Kino zu sehen, so gut angenommen wurde. Im Liliom zum Beispiel war der 1973 in der Tschechei und der DDR gedrehte Film von Václav Vorlí˘cek an allen vier Adventssamstagen zu sehen.

Im Augsburger Kino Liliom läuft das Aschebrödel-Märchen

Lea Ableitner und Manuel Kempinger, beide 18 Jahre und aus Augsburg, sehen ihn sich am Samstag als Pärchen an. „Ich habe den Film jedes Jahr als Sonntagsmärchen im Fernsehen gesehen. Es ist ein cooles Märchen. Das Aschenputtel ist nicht so hilflos und lässt sich auch nicht alles gefallen“, schwärmt Ableitner. Außerdem gefallen ihr die Kleider und die Atmosphäre. Kempinger ist seiner Freundin zuliebe mitgegangen.

Lea Ableitner

Den Klassiker von Kindheit an jedes Jahr gesehen

Ebenso geht es Ralf Mayershofer, der mit Ehefrau Daniela Reichelt gekommen ist. Das Paar ist um die 40, und Reichelt erzählt: „Ich bin ein Ossi und ich habe den Klassiker von Kindheit an jedes Jahr gesehen.“ Der Film sei eine Tradition für sie – wie Kartoffelsalat und Bratwurst. Er gehöre einfach zu Weihnachten dazu. „Bisher habe ich ihn immer nur im Fernsehen gesehen und ich dachte mir: Wenn der im Kino ganz groß auf Leinwand kommt, dann muss ich da hin“, berichtet sie und ihre Augen leuchten.

Katharina und Alexander Moritz kamen mit den Kindern Constantin und Anatol.

Für Monika Semm aus Türkheim stand auch sofort fest, dass sie ins Kino muss. Sie sah den Film das erste Mal mit acht Jahren und seitdem kulthaft jedes Jahr, während sie den Christbaum schmückt. Im Kino habe sie ihn noch nie gesehen. Semm liebt die Filmmelodie und freut sich auf ihre Lieblingsszenen, wenn Aschenbrödel als Junge verkleidet, abenteuerlich durch den Wald reitet und dem Prinzen begegnet. „Der Film hat einen Kitschfaktor hoch zehn und ist zeitlos schön“, begeistert sie sich. Am Ende, wenn das Traumpaar über die Schneelandschaft reitet, müsse sie immer weinen.

Liliom-Betreiber wollen Aschenbrödel-Film zur Tradition werden lassen

Ihre Freundin Alice Winter aus Friedberg liebt die Märchenverfilmung ebenfalls: „Das Aschenbrödel ist emanzipiert und clever, kann reiten und mit der Armbrust schießen. Den Prinzen hätte ich mir ein weniger schlauer gewünscht.“ Winter freut sich, dass sich die neuen Inhaber des Liliom so viel Mühe geben und diesen Film bringen.

Und tatsächlich möchten die Betreiber Daniela Bergauer und Michael Hehn den Film in ihrem Kino zu einer Weihnachtstradition werden lassen. Der Film spreche ein breites Publikum an, und sie möchten so das Erlebnis Kino wieder voranbringen. Die Leute sollen „rausgehen und zusammenkommen und nicht alleine vor dem Fernseher versauern“.

Für die beiden Brüder Anatol und Constantin Moritz (sechs und vier Jahre) ist die Aufregung groß. Seit Tagen fragen sie, wann es endlich so weit sei, dass sie ins Kino dürfen. Sie kennen weder den Film noch waren sie je in einem Kino. Ihre Mutter Katharina möchte ihren Kindern diesen Film unbedingt zeigen, der bei ihr wohlige Kindheitsgefühle weckt, da sie ihn immer bei ihrer Oma anschauen durfte. Nach der Vorstellung kommt Anatol freudestrahlend aus dem Saal. Nicht nur sein Fazit lautete: „Der Film war sooooo schön.“ Na dann: 2020 kommt er wieder – im Fernsehen auf jeden Fall, und vielleicht auch im Kino.

Hier können Sie sich einen Trailer zum Märchenfilm ansehen: