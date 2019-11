07.11.2019

Warum bei Schwindel größte Vorsicht geboten ist

Hinter Schwindelgefühlen können ganz verschiedene Krankheiten als Ursachen stecken – bis hin zum Schlaganfall. Ein Mediziner klärt in Stadtbergen auf.

Von Andreas Alt

Wen öfter Schwindel plagt, der muss aufpassen: Es können viele Krankheiten die Ursache sein für Schwindelgefühle. Besonders gefährlich: der Schlaganfall. Es kann aber auch etwas eher Harmloses dahinterstecken. Für den in der Bevölkerung weit verbreiteten Schwindel können laut dem Oberarzt an der Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie des Uniklinikums, Dr. Korbinian Holzapfel, sogar viele Medizinbereiche zuständig sein – etwa die HNO, die innere Medizin oder sein eigenes Fachgebiet, die Neurologie.

Mal ist ein Internist gefragt, mal ein HNO-Arzt

Ein Internist ist gefragt, wenn Schwindel eventuell auf Probleme des Herz-Kreislauf-Systems zurückgeht, etwa zu niedrigen Blutdruck. Ein HNO-Arzt muss laut Holzapfel sich damit befassen, wenn es um eine Störung des Gleichgewichtsorgans im Innenohr geht. Schwindel kann aber auch Folge einer Polyneuropathie sein. Dann mangelt es dem Patienten an Gang- und Standsicherheit, weil die Nerven die Wahrnehmungen des Körpers nicht richtig übermitteln. Hier muss sich die Neurologie dem Fall widmen.

Wie man schnell zu richtigen Diagnose kommt

Um schneller zur richtigen Diagnose zu kommen, wurden in den letzten Jahren im Augsburger Uniklinikum vielfältige innovative Untersuchungsmethoden zur Diagnose von Gang- und Gleichgewichtsstörungen etabliert, etwa Gangsensoren, welche der Patient an Armen und Beinen sowie am Rumpf trägt, und die Unsicherheiten beim Gehen aufzeichnen, oder eine bewegliche Plattform, welche hilft, zwischen den unterschiedlichen Schwindelformen zu unterscheiden. Mittels einer Hochgeschwindigkeitsvideobrille zur Erfassung von Störungen der Augenbewegungen kann man ebenfalls Rückschlüsse auf die Ursache des Schwindels ziehen.

Ist die Ursache gefunden, so kommen sehr unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten infrage. Holzapfel wird bei der Ärztlichen Vortragsreihe in Stadtbergen auch auf die jeweils geeignete Therapieform eingehen. Der Referent ist seit elf Jahren am Uniklinikum tätig, seit vier Jahren Oberarzt und für die neurophysiologische Diagnostik beziehungsweise apparative Gleichgewichtsdiagnostik der Neurologie zuständig. Darüber hinaus ist er auf neuromuskuläre Erkrankungen spezialisiert.

Termin: Die Veranstaltung findet am 11. November um 19.30 Uhr im Bürgersaal Stadtbergen statt.





