Warum beim Stadtlauf so viele Läufer mit Knopf im Ohr unterwegs waren

Viele der rund 3400 Teilnehmer beim Augsburger Stadtlauf 2018 gingen mit ihrer persönlichen Musikmischung an den Start. Die bot Ablenkung - nicht nur gegen Hitze.

Von Eva Maria Knab

Thomas Atsch aus München will beim Augsburger Stadtlauf 2018 das Beste aus sich herausholen. Er hat einen kleinen Knopf im Ohr, um beim Rennen Musik zu hören. „Es ist eine Playlist von Apple, die speziell für Marathonläufer gemischt wurde“, verrät er. Und die will er jetzt zum ersten Mal ausprobieren. Der Münchner ist am Sonntag nicht der Einzige, der an der City-Galerie mit Musik an den Start geht. Gefühlt die Hälfte der rund 3400 Läufer beim Event von Sport Scheck hat ein Smartphone am Arm befestigt und Hörer in den Ohren.

Smartphones gehören beim Augsburger Stadtlauf 2018 für viele Läufer einfach dazu

Warum das so ist, erklärt Studentin Sophia Sauer, die ebenfalls mitläuft. „Wenn ich meine Lieblingsmusik höre, lenkt mich das von der Hitze ab und ich packe die Strecke gut“, sagt sie. Sie steht auf Indie. Ihr Erfolgsrezept habe schon im vergangenen Jahr gut funktioniert, erzählt sie.

Andreas Wenecke aus Freising hält dagegen gar nichts von Musik beim Laufen. Er setzt lieber auf exakte Daten – über seine Schrittlänge, seine Zeit, die Streckenlänge und die Höhenunterschiede. All das misst er über seine Armbanduhr mit smarter Technik.

Läufer Piotr Dylla aus Dachau hat ebenfalls sein Handy dabei. Er braucht es aber vor allem für ein „Beweisfoto“, wie er sagt. Wenn er das Bild vom Augsburger Stadtlauf bei seinem Arbeitgeber vorzeigt, bekommt er sein Startgeld zurück und die Firma spendet für jeden gelaufenen Kilometer Geld für gute Zwecke.

Warum der Kinderlauf bei Schulen so beliebt ist

Es ist sommerlich heiß am Sonntagvormittag, aber die Stimmung beim Stadtlauf ist locker und entspannt. Vor allem auch die knapp 1000 Kinder, die mitmachen, haben Spaß. Neben der Laufstrecke gibt es einen kleinen Parcours mit Bobby Cars, der gut frequentiert ist. Zahlreiche Kinder tummeln sich auf großen Luftkissen. Und dann sind da ja noch die Medaillen zu gewinnen...

Der siebenjährige Denis ist zusammen mit seinen Kameraden Mert, Nadan und Sargon von der Birkenau-Schule da. „Laufen macht mir Spaß“, sagt er. Nicht nur daheim rennt er gerne herum. Er läuft auch zu Fuß in die Schule.

Rund 80 Prozent der teilnehmenden Kinder seien mit ihren Schulen da, sagt die Organisation des Stadtlaufs, Katja Mayer. Der Schulwettbewerb sei sehr beliebt, vor allem auch wegen des Hauptpreises. Die Schule, die die meisten Kinder zum Stadtlauf mitbringt, bekommt einen Wertgutschein über 400 Euro.

