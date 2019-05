vor 16 Min.

Warum das Staatstheater ausgefallene Kostüme verkauft

In den vergangenen Jahrzehnten ist am Theater viel angesammelt worden. Nun wird ausgemistet. Bei den Besuchern sind vor allem Hüte angesagt.

Von Stephanie Lorenz

Wer umzieht, findet oft längst vergessene Sachen. Man kramt in den Ecken, packt alles in Kartons, und während einem Kleider, Ketten und Krawatten in die Hände fallen, merkt man, was man eigentlich alles hat. Und meist hat man zu viel. Da geht es den Theatermitarbeitern nicht anders. Für die Sanierung des Augsburger Staatstheaters sind sie aus allen angestammten Spielstätten ausgezogen und auf Übergangsbühnen ausgewichen. Durch die Umzüge kam in der Kostümabteilung so einiges zum Vorschein. Es war an der Zeit, auszumisten. Platz zu machen für Neues.

Ein großer Aufwand für die Mitarbeiter – die vielen Besucher des öffentlichen Kostümverkaufs am Samstag freut’s. „Die ersten waren schon um sieben Uhr da“, sagt Katharina Diebel, Leiterin der Kostümabteilung, als um zehn Uhr morgens der Verkauf im Oberhauser Deuter-Park beginnt. Wer pünktlich kommt, muss kurz anstehen. Doch die meisten werden gleich sagen: Es rentiert sich.

Staatstheater Augsburg: Öffentlicher Kostümverkauf kommt gut an

Diesmal seien es sehr viele Kostüme, sagt Diebel. Kleidung und Accessoires aus den vergangenen zwei Jahrzehnten und noch ältere Sachen gibt es im Angebot, von 50 Cent für eine glitzernde Armmanschette bis etwa 80 Euro für ein ganzes, aufwendiges Kostüm. Vor allem die vielen Hüte haben es den Besuchern angetan. Sie probieren hohe graue Zylinder, Matrosenmützen, Turbane, Spitzhüte und Schiebermützen mit und ohne Bommel an.

Caro Stechl setzt sich einen schwarzen Hut mit riesiger Krempe und großer golden gestreifter Schleife auf und grinst ihre zwei Freundinnen an. So könnte die 34-Jährige zum Pferderennen nach Ascot gehen. Schnell schnappen sich die anderen beiden kleine Hauben, was gar nicht so einfach ist mit den vielen Gewändern, die bereits über ihren Armen hängen.

Wofür sie das alles brauchen? „Wir sind von der Musical Company Augsburg“, sagt Vanessa Spanier. Im November werden sie im Kulturhaus Abraxas ein großes Stück aufführen, zusammengesetzt aus verschiedenen Musicals, darunter Hamilton und eines aus der Renaissance. Dafür suchten sie gerade passende Kleidung für „Pöbler, Bettler und Huren“, erklärt die 28-Jährige.

In ihrem Rücken probiert die zwölfjährige Sofia aus Friedberg einen Hut, den ein Pferdekopf ziert. Er ist größer als ihr eigener Kopf. Zu groß, sagt die Schülerin, und mit 35 Euro zu teuer. Aber sie habe vorhin schon ein Kostüm für den Fasching nächstes Jahr gefunden. Als Krankenschwester will sie gehen. „Von Kindern bis zu Omas kommen alle“, weiß Kostümdirektorin Katharina Diebel. Und viele Männer. Die suchten vor allem Ritterrüstungen und Gewänder für Mittelalterfeste und sogenannte Live-Rollenspiele. Holger Krüger aus Schwabmünchen und Thomas Glöckl aus Neusäß, beide „um die 50 Jahre alt“, wie sie sagen, suchen etwas anderes: Die beiden Hobbyfotografen brauchen Requisiten für Shootings, zum Beispiel für das Motto „Mystisch im Wald“, sagt Krüger. „Meistens haben wir das Kostüm und suchen dann die Idee dazu“, widerspricht Glöckl mit einem Augenzwinkern.

Es geht vor allem darum, am Staatstheater Platz zu machen

Im gelblichen Licht der Deckenleuchten wuseln die Besucher zwischen den Kleidungsständern hin und her, probieren Umhänge und Hüte an, lachen und fotografieren sich gegenseitig. Es gibt Bundhosen, Blazer, Strickjacken, Kleider und Overalls von schlicht bis ausgefallen, von weiß bis bunt.

Alles ist sortiert nach Damen und Herren, was die wenigsten interessiert. Hier stolziert eine blonde Frau im langen grauen Admiralsmantel den Gang der Herrenabteilung hinab, dort betrachtet sich ein junger Mann im weißen engen Ballettpullover im Spiegel. Was gefällt, wird gekauft.

Was die Käufer nicht sehen: Allein das Etikettieren der Ware hat zwei Wochen gedauert. Von der Logistik her stecke ein viertel bis halbes Jahr Vorlauf hinter dem Verkauf, sagt Daniela Viola, die Leiterin des Herrenfundus, aber „wir brauchen einfach Luft“.

Die Vorbereitung sei neben dem normalen Betrieb gelaufen, der logistisch durch die unterschiedlichen Spielstätten nun ebenfalls aufwendiger ist. „Jetzt, wo wir so zerpflückt sind, muss ich die Probekostüme von A nach B bringen“, sagt sie. Von A wie Augsburger Martinipark nach B wie Brechtbühne im Gaswerk.

Größenetiketten sucht man vergebens. Es gibt keine Labels mit der Angabe „M“ oder „L“. Stattdessen stehen auf kleinen weißen eingenähten Schildern Namen wie „DiSimone“, in Hüten Hinweise auf ein Stück – oder nichts. Viele Kostüme sind in der hauseigenen Schneiderei entstanden, viele Hüte durch die Modistin des Hauses. Bevor Kostüme in den Fundus oder den Verkauf wandern, werden sie gereinigt.

Immer wieder betonen die Mitarbeiter, es gehe vor allem darum, Platz zu machen. „Deshalb machen wir es preiswert“, sagt Kostümdirektorin Katharina Diebel, „und weil wir den Augsburgern diese Möglichkeit bieten wollen.“ Was mit den Einnahmen genau passiert, kann sie noch nicht sagen. Ein Teil davon komme wieder der Kostümabteilung zugute, Maschinen würden aufgestockt. Aber allgemein, sagt sie, „ist es jetzt nicht so, dass wir uns da eine goldene Nase verdienen.“

