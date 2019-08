vor 25 Min.

Warum die Bierbrauer das Pfand verdoppeln wollen

Viele Brauereien haben offenbar Probleme mit ihren Pfandflaschen. Laut Sebastian Priller-Riegele könne das existenzgefährdend werden. Was er und Kollegen fordern.

Von Tobias Schertler

Der Bayerische Landesverband Private Brauereien hat mit einem bayerischen Alleingang gedroht, wenn es keine bundesweite Einigung auf ein höheres Pfand gebe. Nun geht Sebastian Priller-Riegele in einem Beitrag in den heute-Nachrichten des ZDF in die Offensive.

Acht Cent sind derzeit als Pfand für eine normale Bierflasche zu bezahlen, also deutlich weniger als die rund 20 Cent, die eine Flasche in der Herstellung kostet, auch der Preis von 1,50 Euro für die leere Kiste ist nicht kostendeckend. Der Bundesverband privater Brauereien fordert mindestens fünf Euro pro Kiste plus einen mindestens verdoppelten Flaschenpreis. Denn anscheinend ist das Pfand zu niedrig, um Kunden zur schnellen Rückgabe des Leerguts zu bewegen.

Augsburger Brauerei Riegele wirbt um Verständnis

Da die Diskussion stagniert, drohten die Bayern vergangene Woche mit Konsequenzen: 40 Bierbrauer im Freistaat wollen das Pfand auf leere Bierkisten von März 2020 an sogar auf sechs Euro erhöhen, wenn es bis dahin keine landesweit einheitliche Pfanderhöhung für die Kisten gibt. Dies kündigte der Präsident des Landesverbandes, Georg Rittmayer, an und ergänzte: „Wir wollen eine bundesweite Lösung, aber vielleicht geht’s nur mit Druck.“

In seinem Verband sind etwa 450 bayerische Brauereien versammelt – 40 von ihnen hätten sich bereit erklärt, an der Aktion im kommenden Jahr teilzunehmen. Welche das sind, wollte er zunächst aus Rücksicht auf die Brauereien nicht preisgeben.

Doch jetzt hat Sebastian Priller-Riegele von der gleichnamigen Augsburger Brauerei öffentlich Stellung bezogen. Es werde zum Problem, dass die Brauerei gerade in der warmen Jahreszeit nicht genügend Flaschen zurückbekäme, um entsprechend der Nachfrage abzufüllen. Und der ständige Nachkauf sei so teuer, dass die Verluste gerade für kleine Betriebe existenzbedrohend werden könnten, wirbt der Biersommelier um Verständnis für die Aktion.

Das Umweltbundesamt unterstütze die Forderung der Brauer, betonte UBA-Verpackungsexperte Gerhard Kotschik in der Sendung. Die aktuellen Pfandpreise seien nicht mehr zeitgemäß und für die Kunden ein zu geringer Anreiz, Flaschen und Kästen zügig zurückzubringen. Bei Einwegflaschen mit einem Pfandpreis von 25 Cent sei die Rücklaufquote besser.

Brauerei-Kollegen in der Region Augsburg bestätigen Probleme

Bei seinen Kollegen in der Region Augsburg stößt Prillers Vorstoß auf Zustimmung. Alfons Rieder, Braumeister der Brauerei Kühbach, bestätigt dieses Problem. Er erklärt: „Im Sommer bestellen die Getränkemärkte mehr, haben mehr auf Lager. Die Leute kaufen in den Getränkemärkten mehr auf einmal, lagern zu Hause mehr. Das summiert sich.“ Aktuell hat die Brauerei Kühbach einen Mangel an weißen Flaschen für die alkoholfreien Getränke wie Limo und Wasser. Es sei schwierig, schnell neue Flaschen zuzukaufen und vor allem die Getränkekästen hätten eine längere Lieferzeit. Bei braunen Bierflaschen ist das schnelle Nachordern einfacher.

Das knappe Pfandgut ist auch bei Hasen-Bräu ein Thema. „Mittlerweile ist die Logistikkette von der Lieferung in den Handel bis zur Rückführung des Leerguts auf die Brauereihöfe für alle Beteiligten äußerst angespannt“, sagt Verkaufsleiter Max Lenz. Mehrwegflaschen und -kästen wie auch Frachtraum und Fahrer seien im gesamten Getränkemarkt knapp.

Davon sei auch Hasen-Bräu nicht ausgenommen. „Die Verbraucher sind eine riesengroße Hilfe, wenn sie ihr Leergut nicht im Keller stehen lassen, sondern immer möglichst schnell zum Händler zurückzubringen“, wirbt er. Zurückhaltender gibt sich Lenz beim Pfandpreis. Man beobachte die Diskussion, wolle aber noch keine abschließende Aussage machen.

Bei Schwarzbräu in Zusmarshausen sieht man in den nicht abgegebenen Bierkästen eine Gefahr. „Es gibt eine Differenz zwischen dem Pfandwert und der Herstellung des Gebindes“, erklärt Inhaber Leopold Schwarz. Finanzieller Schaden würde zwangsläufig durch die Neubeschaffung der Kästen entstehen.

Er sei klar für eine Erhöhung, denn „niedriges Pfand bedeutet eine geringere Motivation, dieses auch abzugeben“. Zudem habe das Pfandsystem „unbestritten ökologischen Mehrwert“. Eine Prognose, wann die Anhebung Realität wird, könne er nicht abgeben. „Wenn ich so etwas könnte, dann müsste ich nicht mehr arbeiten“, sagt er mit einem Lachen.

In der Gessertshauser Brauerei Schimpfle wurde in diesem Sommer extra investiert, um den Leergutbestand massiv aufzustocken. So sollen Lieferengpässe vermieden werden. Das sagte die Brauerei bereits im Juli auf eine Anfrage unserer Zeitung. (mit sp)

Themen Folgen