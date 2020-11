vor 17 Min.

Warum die Carsharing-App der Stadtwerke bei Nutzern für Ärger sorgt

Plus Unter besonderen Bedingungen zeigt die App bei der Mobil-Flat falsche Zahlen an. Dann bekommt man eine Rechnung, obwohl scheinbar noch Zeit auf dem Konto ist.

Von Fridtjof Atterdal

Bislang war Robert Würsching ein Fan des Stadtwerke (swa)-Carsharings und vor allem der 30-Stunden-Flatrate. "Es ist ein unschlagbares Angebot, für einen Aufpreis zum ÖPNV-Ticket auch noch ein Auto zur Verfügung zu haben", findet der Augsburger. Doch ein Fehler in der Carsharing-App, mit der unter anderem die swa-Fahrzeuge gebucht und abgerechnet werden, hat dem Kunden die Lust an dem Mobilitäts-Angebot verdorben.

Flatrate bedeutet bei der swa, dass neben der monatlichen Gebühr keine weiteren Kosten für die Carsharing-Autos auflaufen, sofern man innerhalb der gebuchten 30 Stunden bleibt. Weshalb sich Würsching sehr wunderte, als er auf seiner monatlichen Abrechnung eine Nachzahlung von 50 Euro entdeckte. Sein Stundenkonto betrug laut App aber nur 28 verbrauchte Stunden.

Die Nachfrage beim Kundenservice ergab eine Erklärung. Wenn man innerhalb einer gewissen Zeit vor Fahrtantritt die Buchung storniert, werden die halben Fahrtkosten in Rechnung gestellt. Das gilt auch, wenn man die Fahrt nicht ganz absagt, sondern verschiebt. Allerdings zeigt die App das nicht an, wie ihm der Kundendienst bestätigte. "Mit der Mobil-Flat haben Sie sich als einer der ersten Kunden (weltweit) für ein innovatives und neuartiges Produkt entschieden, welches mit Sicherheit an gewissen Punkten noch optimiert werden muss", schreibt das Beschwerdemanagement dem Kunden.

Normalerweise werden Stornierungskosten mit dem Zeitkonto verrechnet

Robert Würsching ist der Meinung, dass es nicht sein Problem sein kann, wenn die Software die Daten nicht korrekt darstellt. "Ich gehe doch davon aus, dass die Anzeige auf der App stimmt." Er sei laut App innerhalb der vertraglich vereinbarten Zeit geblieben und sieht die Nachzahlung nicht ein. "Ich habe bei all meinen Freunden begeistert für die Mobil-Flat Werbung gemacht - aber jetzt bin ich wirklich verärgert."

Stadtwerke-Sprecher Jürgen Fergg erklärt, das Problem trete selten auf. "Normalerweise werden die Stornierungskosten mit dem Zeitkonto verrechnet", sagt er. Nur wenn jemand über die 30 Stunden kommt, werde die Stornierung gesondert in Rechnung gestellt. Diese Konstellation könne die App noch nicht abbilden, sie sei nur im Hintergrund für die Stadtwerkemitarbeiter sichtbar. Die App stamme von einem Partnerunternehmen, das bundesweit Carsharing-Unternehmen betreut. Weil Augsburg mit seiner Mobil-Flat aber einzigartig ist, sei dieser Fall bei der Programmierung wohl nicht gesehen worden. "Die Firma ist aber dran, das Problem zu beheben", versichert der Stadtwerke-Sprecher.

