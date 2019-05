vor 19 Min.

Warum die Flagge des FC Augsburg neben der des FC Bayern weht

Sie Bayern-Fan, er FCA-Fan: Martina und Jörg Betz haben die Fahnen beider Clubs an ihren Balkon gehängt.

In Augsburg hängen die Fahnen des FC Augsburg und des FC Bayern auf einem Balkon nebeneinander. Was sich dahinter verbirgt.

Ein Balkon in der Jakobervorstadt. Rechts zittert die Fahne des FC Bayern, links das Banner des FC Augsburg. Fan-Rivalität auf fünf Quadratmetern also. Wie passt das zusammen?

Als diese Szene am Sonntag – dem Tag nach dem Pokalfinale Bayern München gegen RB Leipzig – auf der lokalen Facebook-Seite der Augsburger Allgemeinen veröffentlicht wurde, meldeten sich prompt die Besitzer von Flaggen und Balkon. Das Foto zeigte den Blick auf die die beiden Fußball-Fahnen. Es gab allerdings keine näheren Angaben, wer hier im Jägergäßchen wohnt

„Wow“, schreibt Martina Betz unter den Online-Post, „war überrascht, meinen Balkon im Internet zu sehen.“ Ehemann Jörg reagierte ebenfalls auf das Bild und löste das Rätsel auf: Seit seiner Geburt, erklärt der 40-Jährige, sei er ein echter Augsburg-Fan, seine Frau Anhängerin des FC Bayern München. Deshalb, schildert er weiter, hingen beide Flaggen vor der Wohnung im Lauterlech.

Kennengelernt haben sich Marina und Jörg Betz bei einem Fußballspiel

Ein Paar sind Martina und Jörg Betz seit 2005. Kennengelernt haben sie sich – natürlich – bei einem Fußballspiel. An diesem Tag, erinnert sich die 33-Jährige, habe die Amateur-Mannschaft der Bayern gegen den FCA gekickt. Es sei Liebe auf den ersten Blick gewesen. „Wir haben uns gesehen und sofort hat es gefunkt“ – trotz Konkurrenz beider Teams.

Sonntag nach dem Pokalfinale: Hier im Jägergäßchen in der Jakobervorstadt lebt wohl ein Fußballfan. Die Sympathien für den Verein rechts sind allerdings nur schwer nachvollziehbar. Oder, was meint ihr? Gepostet von Augsburger Allgemeine - Augsburg am Samstag, 25. Mai 2019

Während die FCA-Flagge den Balkon der Familie seit eineinhalb Jahren ziert, kam die Bayern-Fahne tatsächlich erst vor vier Wochen dazu. „Ich habe sie meiner Frau zum Jahrestag geschenkt“, erzählt Jörg Betz. Gleichberechtigung sei dem Paar wichtig – in jedem Fall. So gönne er den Bayern auch einen Sieg, „solange er verdient ist“. Ebenso tut es die dreifache Mutter: „Die Augsburger sind mein Heimatverein“, bekräftigt sie. „Ich freue mich, wenn sie gewinnen und hoffe, dass sie noch lange in der Ersten Liga bleiben.“

Begegnen sich die Vereine im Bundesliga-Derby doch einmal auf dem Feld, kann es im Wohnzimmer der Betz’ allerdings etwas lauter werden. Da sei man eben sehr leidenschaftlich, meint Martina Betz und lacht. Der 40-jährige Familienvater nickt. „Vor und nach dem Spiel sind wir Freunde“, sagt er. In den 90 Minuten dazwischen aber lebe man das Fan-Dasein in allen Emotionen aus.

