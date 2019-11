vor 23 Min.

Warum die Pinguine im Augsburger Zoo mehr Land als Wasser bekommen

Für die Magellan-Pinguine im Augsburger Zoo gibt es Verbesserungen, die auch dem Liebesleben nutzen sollen.

Von Eva Maria Knab

Kann ein Magellan-Pinguin zu viel Wasser zum Schwimmen haben? „Eigentlich nicht“, sagt Zookurator Thomas Lipp. Trotzdem brauchen diese Tiere nicht nur Wasser, sondern auch genügend Festland unter den Füßen, damit sie sich wohlfühlen. In Augsburg bekommen die Pinguine nun ein Gehege, das nach neuesten Erkenntnissen gestaltet wird – und dazu weitere Artgenossen. So sollen sie besser in Paarungslaune kommen.

Lipp weiß ziemlich genau, was diese Pinguin-Art aus Südamerika für Lebensbedingungen braucht. Von Augsburg aus koordiniert er die Zucht von Magellan-Pinguinen in europäischen Zoos. In Augsburg soll die Haltung nun optimiert werden. Damit will man den Zuchterfolg verbessern und auch Erkenntnisse an andere Tiergärten weitergeben.

Bruthöhlen mit Abluftkaminen

Ein Teil des Projekts ist es, die bestehende Anlage dem natürlichen Lebensraum dieser Seevögel besser anzupassen. In freier Natur kommen Magellan-Pinguine vor allem an felsigen Küsten Südamerikas vor. Im Zoo werden sie bald eine Umgebung vorfinden, die zu einem Drittel aus Wasser und zu zwei Dritteln aus Land besteht. Das hat Gründe, die mit der Gesundheit und Fitness der Tiere zu tun haben.

In freier Wildbahn müssen Magellan-Pinguine oft über Felsen bis zu ihren Bruthöhlen klettern. „Bis sie dort ankommen, sind sie trocken“, sagt Lipp. Im Zoo legen die Pinguine nicht so weite Strecken zwischen Wasser und Brutplatz zurück. Ihr Gefieder ist dann feuchter. Zu viel Nässe in den Höhlen ist jedoch schlecht, weil Vögel davon lungenkrank werden können. Die neuen Bruthöhlen im Zoo bekommen deshalb Abluftkamine. So zieht die feuchte Luft besser ab. Außerdem werden die Brutstätten nach hinten versetzt, der Weg dorthin wird steiler. „Die Pinguine müssen dann einen Berg hinauflaufen“, sagt Lipp. Das sei gut für ihre körperliche Konstitution.

Derzeit laufen noch Bauarbeiten für die Modernisierung der Anlage. Lipp rechnet damit, dass sie bis Anfang Dezember voll in Betrieb gehen kann. Dann könnte es einige spannende Momente für Zoobesucher geben. Denn die Augsburger Magellan-Pinguine werden dann zum ersten Mal mit neuen Artgenossen zusammentreffen. Vielleicht wird es noch etwas Streit und Gezeter geben.

Neue Weibchen sind angekommen

Die drei neuen jungen Weibchen kommen aus Zoos in Lissabon und Genua. Sie sind noch in einem anderen Gehege untergebracht. Geholt wurden sie, damit es in Augsburg wieder Nachwuchs geben kann. Lipp zufolge starb der letzte brutfähige weibliche Magellan-Pinguin aus der vorhandenen Gruppe im vergangenen Jahr, kurz nachdem sie Eier gelegt hatte. Die anderen Tiere sind alle schon etwas älter. Mit den neuen jüngeren Tieren steigen die Chancen, dass sich die Magellan-Pinguine wieder erfolgreich paaren und brüten. Zwar gab es in Augsburg in den vergangenen Jahren immer wieder mal Nachwuchs bei den Pinguinen. Im Zoo setzt man nun aber auch auf einen Trick, um das Liebesleben der Vögel richtig in Schwung zu bringen.

Thomas Lipp erklärt, dass Pinguine in freier Natur in großen Kolonien leben. Das sei gut für die Fortpflanzung. Deshalb wird die Gruppe in Augsburg etwas vergrößert. Viel Auswahl bei der Anschaffung neuer Tiere gibt es nicht. In europäischen Zoos leben nur noch rund 130 Magellan-Pinguine. Auch deshalb sei ein besserer Zuchterfolg wichtig, sagt Lipp. „Wir hoffen, dass es funktioniert.“ Dann könnte es vielleicht schon im kommenden Jahr nette kleine Pinguinküken geben.

