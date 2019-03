vor 34 Min.

Warum die Stadt Augsburg freiwillig auf 150.000 Euro verzichtet

An dieser Stelle in Göggingen wird bald eine Ampel stehen. Die Ecke Eichleitnerstraße, Unterfeldstraße ist ein Unfallschwerpunkt.

In der Eichleitnerstraße werden bald zwei Ampeln errichtet. Die Stadt Augsburg zahlt mit schwerem Herzen alles.

Von Michael Hörmann

Die Eichleitnerstraße ist eine wichtige Verkehrsachse in Göggingen. Auf einer Länge von 1,2 Kilometern führt sie etwas südlich des Polizeipräsidiums entlang des Firmengeländes von Renk in Richtung B17. Viele Einkaufsmöglichkeiten liegen entlang der Straße. Wegen Ein- und Ausfahrten kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Das erhöht die Unfallgefahr. Als Unfallschwerpunkt bezeichnet die Polizei die Ecke zur Unterfeldstraße. Von Januar 2018 bis Mitte März 2019 sind an dieser Stelle 13 Unfälle passiert, bei denen fünf Personen verletzt wurden. Unfälle gibt es zudem immer wieder an der Ausfahrt der Memminger Straße. Hier registrierte die Polizei von Januar 2018 bis Mitte März 2019 immerhin acht Unfälle. An beiden Stellen stehen derzeit keine Ampeln. Die Polizei rät daher der Stadt, dringend mit Hilfe von Ampeln für mehr Verkehrssicherheit zu sorgen.

Eichleitnerstraße: Die Sanierung kostet 1,25 Millionen Euro

Diese Idee sollte in diesem Jahr umgesetzt werden. Das ist bekannt. Verbunden mit einer Fahrbahnsanierung der Eichleitnerstraße waren Kosten von 1,25 Millionen Euro angesetzt worden. Die Rechnung ging davon aus, dass es keine staatlichen Zuschüsse gibt. Zwischenzeitlich hat sich auf Landesebene die Zuschussregelung geändert. Eine Förderung von insgesamt 300.000 Euro wäre möglich, sagte Baureferent Gerd Merkle in der Sitzung des Stadtrats. Haken: Dieses Geld würde frühestens im Jahr 2021 fließen.

Die Stadt will das Bauprojekt jedoch in diesem Jahr starten, weil auch am B17-Anschluss Eichleitnerstraße anstehen. Beide Projekte ließen sich verbinden. Merkle sagte, dass bei einer zeitlichen Verschiebung auf die Stadt wohl eine zusätzliche Belastung von 150.000 Euro zugekommen wäre. Verrechnet mit dem möglichen Zuschuss von 300.000 Euro für die Ampeln, zahlt die Stadt beim schnellen Bau folglich 150.000 Euro drauf.

Die Verwaltung schlug in Abwägung vor, die Ampeln bereits in diesem Jahr zu errichten. Die Verkehrssicherheit gehe vor. Die Stadträte nahmen diese Einschätzung zur Kenntnis. Die Arbeiten werden unverzüglich ausgeschrieben. Sie erfolgen dann im Frühsommer. An der B17 wird ebenfalls der Straßenbelag ausgetauscht. Es geht um den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Eichleitnerstraße und Messe.

