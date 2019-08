06:22 Uhr

Warum die Stadtwerke das Pflaster am Königsplatz erneuern

Der Betrieb von Bus und Tram wird durch die Arbeiten am Königsplatz nicht gestört. Warum der bisherige Belag nur sechs Jahre hielt.

Von Stefan Krog

Knapp sechs Jahre nach der Eröffnung des neuen Königsplatzes müssen Teile des Pflasters auf den Straßenbahntrassen sowie der Asphalt an einem Bahnsteig, der viel von Bussen genutzt wird, erneuert werden. Die Arbeiten am Haltestellendreieck laufen seit einigen Tagen und sollen kommende Woche abgeschlossen sein.

Auf den Betrieb von Straßenbahnen und Bussen haben die Arbeiten zwar keine Auswirkungen, allerdings müssen die Bauarbeiten mit Sicherheitspersonal relativ aufwändig abgesichert werden, damit Trams nicht mit Baumaschinen kollidieren oder Busse mit einem Rad in eine Baugrube geraten.

Kö in Augsburg: Gewicht der Straßenbahnen macht viel aus

Dass Teile des Pflasters nach sechs Jahren erneuerungsbedürftig sind, liege an der starken Belastung speziell im Bereich von Gleiskreuzungen, von denen es rund um den Königsplatz sehr viele gibt, sagt Stadtwerkesprecher Jürgen Fergg. Durch das Gewicht von Straßenbahnen und Bussen könne sich das Pflaster lockern. „Die Situation an Gleiskreuzungen mit spitzen Winkeln ist für jeden Belag schwierig, wir werden es jetzt aber mit einem anderen Belag probieren“, so Fergg. Dabei handelt es sich um einen speziellen Asphalt, der an die Optik des Steinpflasters angelehnt ist.

Auch in der Busspur am Kö-Park, an der sich Spurrillen bildeten, soll der Asphalt zum Einsatz kommen. Er ist gegen Hitze relativ unempfindlich. „Wir hatten jetzt zwei heiße Sommer, die die Situation für den bisherigen Asphalt nicht besser gemacht hat“, so Fergg.

Die Kosten für die Bauarbeiten liegen bei 75000 Euro. Dass sich die Arbeitenhinziehen, liegt daran, dass die Arbeiter immer wieder Pausen machen müssen, um Trams und Busse durchzulassen. Nachts werde nicht gearbeitet, allerdings ist teils Sicherheitspersonal vor Ort, um zu verhindern, dass Passanten stolpern. Um den Sanierungsaufwand an Bushaltestelle zu senken, verbaut die Stadt seit einigen Jahren an sanierten Bushaltestellen Beton statt Asphalt. So lässt sich die Entstehen von Spurrillen und Verdrückungen vermeiden, die beim Anfahren der 17 Tonnen schweren Gelenkbusse (Leergewicht) entstehen.

