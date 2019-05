vor 12 Min.

Warum die WWK-Arena heute Abend bunt leuchtet

Wer am Dienstagabend an der WWK-Arena des FC Augsburg vorbeikommt, wird das Stadion in ungewöhnlich vielen Farben leuchten sehen. Was steckt dahinter?

Die WWK-Arena des Fußball-Bundesligisten FC Augsburg wird am Dienstagabend bunt leuchten. Der FC Augsburg setzt mit dieser Beleuchtung in Abstimmung mit Hauptsponsor und Namensgeber des Stadions, den WWK Versicherungen, ein Zeichen für Vielfalt und beteiligt sich damit am "Diversity Day", teilt der FCA mit. In der Nacht zum Dienstag war die Fassade der Arena schon einmal bunt beleuchtet gewesen.

Der "Diversity Tag" ist am 28. Mai (Dienstag). Er wurde von der "Charta der Vielfalt", einer Arbeitgeberinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und Institutionen ausgerufen. Ziel der Initiative ist es nach Angaben des FC Augsburg, die "Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitswelt in Deutschland voranzubringen". Organisationen sollten ein Arbeitsumfeld schaffen, das frei von Vorurteilen ist. Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen Wertschätzung erfahren – unabhängig von Geschlecht, geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.

FC Augsburg über Aktion: Verein steht für Vielfalt

FCA-Geschäftsführer Michael Ströll sagt: "Der FC Augsburg steht für Vielfalt." Nicht nur in der Profimannschaft, sondern auch im Nachwuchs und den Frauen- und Mädchenteams spielten Fußballer und Fußballerinnen aus verschiedenen Nationen, verschiedener ethnischer Herkunft und unterschiedlicher Religion. Auch im Kreis der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen spiegele sich diese Vielfalt wieder. Ströll: "Daher ist es für uns ein Bedürfnis, der Normalität dieser Vielfalt durch diese besondere Beleuchtung Ausdruck zu verleihen.“

Die Fassade der WWK-Arena leuchtet in der Regel in den Vereinsfarben rot, grün und weiß und nach FCA-Siegen komplett grün. (AZ)

