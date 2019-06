vor 19 Min.

Warum dieses Storchenjunge im Augsburger Zoo seltsam aussieht

Ein Vogelexperte beobachtet die Brut der Wildstörche im Augsburger Zoo. Er kommt zu einem überraschenden Ergebnis.

Von Eva Maria Knab

Die Wildstörche im Augsburger Zoo haben Nachwuchs. Aber nur ein einziges Junges hat die vergangenen Wochen mit Wetterkapriolen überlebt. Es sieht allerdings etwas seltsam aus. Ein Vogelexperte erklärt warum.

In einer Großstadt wie Augsburg sind Störche eher selten, auch wenn es im Umland größere Populationen gibt. Den Storch „Arali“ an der Tankstelle an der Haunstetter Straße gibt es dort schon lange nicht mehr. Er ist ins Umland umgezogen, weil er bei der Familiengründung in Augsburg kein Glück hatte. Im Augsburger Zoo finden die wild lebenden Störche allerdings sehr günstige Bedingungen, um Nachwuchs großzuziehen. Sie können bei den Zoostörchen in deren Gehege mitfressen, wenn sie hungrig sind. Vogelexperte Gerhard Mayer berichtet, bereits Anfang März habe ein Storchenpaar das Nest vom Vorjahr besetzt, das oben auf dem Baumstumpf innerhalb des Zoogeländes thront. Ein weiteres Wildstörchepaar habe sich Anfang April gleich nebenan, aber außerhalb des Zoos, angesiedelt. Es baute sich auf einem Baumstumpf im Siebentischwald ein Nest. Dort gibt es auch eine große Brutkolonie von Graureihern.

Der Jungstorch könnt eine Wäsche vertragen

Beide Storchenpaare hätten zunächst erfolgreich vier Junge ausgebrütet, sagt Mayer. Drei der Küken seien jedoch der nassen und kalten Witterung in den vergangenen Wochen zum Opfer gefallen. Das zweite Storchenpaar zog daraufhin ab.

Wie der Experte weiter beobachtet hat, wird das einzige überlebende Storchenjunge von seinen Eltern gut versorgt. „Es könnte allerdings eine Feinwäsche vertragen“, sagt Mayer mit einem Augenzwinkern. Seine weißen Brustfedern sehen schmutzigbraun aus. Das liege daran, dass die Elterntiere nicht nur Zweige sondern auch feuchte Grassoden mitbringen, mit denen sie den Horst auspolstern, so Mayer. Letztere färben offenbar aufs Federkleid ab.

Der Nachwuchs werde aktuell ständig von einem Elterntier bewacht, sagt der Experte. Schließlich stehe das Nest mitten im Hoheitsgebiet der zahlenmäßig weit überlegenen Graureiher. Denen trauen die Storcheneltern offenbar nicht so ganz über den Weg. Es wird wohl nicht mehr lange dauern, bis der Jungstorch flügge ist. Mayer sagt, „in einigen Wochen schließen sich die lückenhaften Hand- und Armschwingen.“ Aber noch können Zoobesucher die An- und Abflüge der Wildstörche und das wachsende Jungtier beobachten.

Bei seinem Jungfernflug müsse sich der Jungstrochstorch allerdings in Acht nehmen, meint Mayer: „ Er weiß nicht, welche Gefahren ihm von Tiger, Löwe, Mähnenwolf und sogar im Gehege der Steinböcke drohen, wenn er nach dem ersten Flug nicht wieder zu seinen Eltern zurück findet.“ Der Experte spielt auf einen Vorfall vor zwei Jahren an. Im März 2017 fiel eine Wildstörchin drei Tage nach ihrer Rückkehr aus dem Süden im Augsburger Zoo dem einzigen dort lebenden Mähnenwolf zum Opfer. Er schnappte sie sich nach einem missglückten Flugmanöver.

Themen Folgen