vor 34 Min.

Warum ein Kinderarzt mit dem Rad von Schottland nach Augsburg fuhr

Der Schotte Bruce Morris schaffte die 1240 Kilometer in sechs Tagen. Viele Gründe trieben ihn an.

Von Kristina Beck

Endlich ist er in Augsburg. Vor sechs Tagen hat sich Bruce Morris in Augsburgs Partnerstadt Inverness (Schottland) aufgemacht, um mit dem Fahrrad die 1240 Kilometer nach Augsburg zu fahren. Und er hat es geschafft: „Ich bin stolz auf die Leistung und die Unterstützung der Familie.“ Die Entourage – seine Eltern, seine Frau, die Schwiegermutter und die zwei Familienhunde – sind stolz.

Die Idee der interkontinentalen Fahrradüberquerung kam ihm nach einem Fahrradtrip auf der bekannten North Coast 500 durch die Highlands von Schottland. Auf dem Ortsschild von Inverness sei ihm der Hinweis auf die Partnerstadt Augsburg ins Auge gesprungen. Morris’ Schwiegermutter kommt aus Augsburg und so wurde die Idee konkreter. Außerdem sei es für ihn in Zeiten des Brexit sein kleiner Beitrag zur interkontinentalen Verständigung. Und: Der 31-jährige Kinderarzt wollte ein Zeichen der Verbundenheit zwischen den Partnerstädten Inverness und Augsburg setzen.

Wind und Regen setzten ihm zu

Vor sieben Tag startete er seine bislang härteste Challenge. Trotz niederländischen Windes und Regens hat er am Ziel festgehalten. „Ich bin zwar gewöhnt an Regen, aber das macht es nicht besser. Ich habe es halt einfach durchgezogen.“ Im Durchschnitt fuhr er 225 Kilometer am Tag, mit 80 Stundenkilometern Spitze, Schottland-England-Niederlande-Deutschland. Geschlafen hat er im Camper seiner Familie, die ihn auf der Reise begleitete.

Die Strecke zwischen Augsburg und Inverness hat aber mehr Fans. Wie es der Zufall wollte, startet am Sonntag Christof Lachenmann-Fries seine Fahrradtour nach Inverness, allerdings in verlängerter Version. Der zweimonatige Trip geht über Dänemark, Norwegen, das Nordkap und Island – am 15. September will der Goldschmied die 8000 Kilometer bewältigt haben.

Spaß und Selbstüberwindung sind übrigens nicht die einzigen Faktoren, die Morris’ Reise rahmen. Er möchte sich auch karitativ zeigen. Im Online-Spendeportal können zwei lokale Institutionen finanziell unterstützt werden: das schottische Dundonell-Bergwacht-Team und die Augsburger Stiftung Kartei der Not. Jetzt aber freut Morris sich erst einmal auf die Fuggerei, die Bäcker und das Bier im Riegele-Biergarten.