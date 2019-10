vor 20 Min.

Warum ein Polizeihubschrauber über Göggingen kreist

Die Polizeibeamten sind seit dem frühen Abend unterwegs. Anlass ist ein Anruf aus Stadtbergen.

Die Polizei-Einsatzkräfte sind aktuell in Göggingen unterwegs. Mit Hubschrauber und mehreren Teams suchen sie nach einem Mann, der offenbar seit Mittag in einem Altenheim in Stadtbergen vermisst wird. Wie die Polizei-Einsatzzentrale mitteilt, wurde der Senior kurz vor 18 Uhr am Sonntag mit einem Anruf bei der Polizei als vermisst gemeldet worden. Unterwegs ist er aber offenbar bereits seit Mittag. Die Polizei setzt zur Suche auch einen Hubschrauber ein. Die Suche dauert noch an. (AZ)

