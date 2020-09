vor 16 Min.

Warum es keine Fotowand mit dem Augsburger Turamichele gibt

Plus Das Turamichelefest in Augsburg findet wegen Corona in diesem Jahr unter geänderten Vorzeichen statt. Es wurde auch nichts aus einer angekündigten Fotowand.

Von Michael Hörmann

Die Corona-Pandemie hat den Ablauf des beliebten Turamichelefestes in Augsburg stark beeinflusst. Das Familienfest am Rathausplatz musste entfallen. Die Veranstalter wollten zumindest als kleinen Ersatz eine Fotowand an mehreren Tagen aufstellen, an der sich Besucher mit dem Turamichele und dem Teufelchen ablichten lassen sollten. So hatte es die Stadtmarketinggesellschaft Augsburg Marketing im Vorfeld angekündigt. Die Fotowand sucht man allerdings vergeblich auf dem Rathausplatz. Aufmerksamen Lesern fiel dies auf.

Turamichele in Augsburg: Corona hat vieles durcheinandergebracht

Ekkehard Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing, erläutert, dass die Absage ebenfalls mit Corona in Verbindung stehe: "Möglicherweise hätte es zu einem Kontakt mit der Fotowand kommen können, was gegen die aktuellen Hygieneregeln verstoßen hätte." Man hätte eine Person vor Ort fest installieren können, so Schmölz, die nach jeder Benutzung die Wand reinigt: "Dies haben wir aber aufgrund der nicht so tollen Wetterprognose sein lassen und hoffen auf einen Einsatz im nächsten Jahr."

Die Fotowand soll jedenfalls eine nachhaltige Investition sein. "Wir gehen davon aus, dass das Turamichele noch länger aus dem Turm kommt", sagt Schmölz. Ein rundes Jubiläum steht jedenfalls in einigen Jahren an. Im Jahr 2026 wird das Turamichele 500 Jahre alt. Wie berichtet, war das Turamichele am Dienstag zum Michaelitag wie gewohnt zu jeder Stunde aus dem geschmückten Fenster im Perlachturm erschienen.

