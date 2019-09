Warum für ein grüneres Augsburg neu gedacht werden muss

Die Stadt ist eine der größten kommunalen Waldbesitzerinnen. Dennoch klagen Bürger über zu wenig Grün. Was sich ändern muss.

Augsburg gilt als grüne Stadt, was an Grünflächen wie dem Wittelsbacher Park, dem Botanischen Garten und dem Stadtwald liegt. Die Stadt ist auch eine der größten kommunalen Waldbesitzerinnen, nur: Der Großteil dieser Wälder liegt außerhalb des Stadtgebiets.

Unter den Menschen, die in Augsburg leben, macht sich seit Jahren Unzufriedenheit breit: Sie monieren, dass durch große Bauvorhaben immer mehr Bäume weichen. Sie ärgern sich über eine Fußgängerzone mit zu wenig Grün. Und sie kritisieren den oft als sorglos empfundenen Umgang mit altem Baumbestand wie am Herrenbach.

Dort, wo neu gebaut wird, spielen Biodiversität und Klimawandel tatsächlich noch immer eine untergeordnete Rolle. Geschuldet ist das auch dem Immobilienmarkt: Wohnraum ist knapp, deshalb wird neuer geschaffen, wo immer möglich. Zuletzt entstanden so Siedlungen, die in Standardarchitektur zwar viele Menschen beheimaten. Grün sucht man aber (nahezu) vergeblich. Paradebeispiele für umweltferne Bebauungen sind das Hasenbräu-Gelände bei St. Ulrich und die einstigen Bahn-Ladehöfe.

Wenn Augsburg seinen Ruf als grüne Stadt behalten will, wird die Verwaltung nicht um einen Grün-Masterplan herumkommen, der dann rigoros umzusetzen ist. Ansatzpunkte gibt es viele. Einer wäre, die Auflagen für Bauträger zu verschärfen: Wer große Bauvorhaben realisieren will, muss überzeugende Lösungen für Dach- oder Fassadenbegrünungen vorlegen. Auch Kooperationen mit Unternehmen sind denkbar: Wer über ausreichend Freiflächen verfügt, könnte sie in Kooperation mit der Stadt naturnah gestalten und so zur biologischen Vielfalt beitragen. Nicht zuletzt gibt es auch Bürger, die sich über Baumpatenschaften oder andere Beteiligungsprozesse einsetzen würden. Es wird Zeit, dass Augsburg diese Chancen nutzt.

