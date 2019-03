08:00 Uhr

Warum im Haunstetter Wald zur Zeit so viele Bäume fallen

Spaziergänger erschraken über die vielen gefällten Bäume in Haunstetten. Die Förster sagen: Es geht um Naturschutz, Trinkwasser und Naherholung – und am Ende auch um die Altenhilfe

Von Fridtjof Atterdal

Spaziergänger im Haunstetter Wald haben in den letzten Tagen massive Holzarbeiten in dem Augsburger Erholungsgebiet gemeldet. Entlang der Siebenbrunner Straße, hinter dem Forsthaus, haben Forstarbeiter große Bäume umgeschnitten, die Stämme liegen zersägt und transportbereit entlang der Wege. Ein Blick in den Wald zeigt, dass er an einigen Stellen erheblich lichter geworden ist. Warum?

Forstamtsleiter Klaus Kircher stören solche Nachfragen nicht. Im Gegenteil: „Ich kann es nur begrüßen, wenn sich die Augsburger um ,ihren‘ Wald sorgen und nachfragen.“ Doch was hier geschieht, sei kein Kahlschlag aus kommerziellen Gründen, sondern eine umfassende Waldpflege- und Sicherungsmaßnahme.

Ein Blick in den ausgedünnten Wald zeigt – die Laubbäume hier sind dünn, kerzengerade und haben oben eine „pinselartige“ Krone. „Sie stehen wie Soldaten“, sagt Kircher. Rund 20 Jahre ist es her, dass dort ausgedünnt wurde. Ein gesunder Baum braucht Licht zum Wachsen, nur dann kann er einen kräftigen Stamm und eine ordentliche Krone ausbilden, betont der Forstamtsleiter. So wie sich der Wald zuletzt entwickelte, war er anfällig für Windschäden und den Borkenkäfer. Das könne man hier im Wasserschutzgebiet nicht brauchen. Drei Funktionen erfüllt der Wald, erklärt Kircher: eine ökologische, eine ökonomische und eine gesellschaftliche. Je nachdem, worauf der Fokus gelegt werde, verschieben sich die Schwerpunkte.

Augsburg ist ein großer Waldbesitzer

Die Stadt ist einer der größten Waldbesitzer in Bayern. In der Stadt und dem Umland hat sie 7700 Hektar Wald im Besitz. Und während mit dem Großteil des Forstes tatsächlich gutes Geld verdient werde, habe der Haunstetter Wald mit seiner Größe von sechseinhalb Hektar eine andere Funktion. Der Wald diene der Bevölkerung als Erholungsraum, als Klimabrücke zur Stadt und schütze gleichzeitig Augsburgs Trinkwasser. Aus diesem Grund werde er ausschließlich nach ökologischen Gesichtspunkten gestaltet.

Nach dem Eingriff haben sich im Wald große Lichtinseln gebildet auf denen einzelne Bäume stehen. Einige haben ein weißes Stoffbändchen am Stamm. „Das sind Zukunftsbäume“, erklärt Kircher. Zukunftsbäume bleiben lange stehen und dürfen groß und mächtig werden. In einem Wirtschaftswald wählt man dafür gerade Exemplare mit perfektem Stamm. Hier ist es ein „Zwiesel“, zwei Stämme mit gemeinsamer Wurzel. Man lege hier im Wald mehr wert auf „Charakter“, erklärt der Forstchef. Am Fuß der Bäume sprießen schon fingerdicke Äste aus dem Boden – die nächste Generation.

Auch am Waldrand waren die Arbeiter kräftig zu Gange. Hier handele es sich vor allem um Verkehrssicherheitsmaßnahmen entlang der stark frequentierten Siebenbrunner Straße. Die bis zu 30 Meter hohen Eschen leiden unter dem Eschentriebsterben. Dass sich das nicht nur auf die Triebe auswirkt, sieht man an komplett ausgehöhlten Baumstümpfen, die von den gefällten Bäumen übrig geblieben sind. Mit einem Griff befördert Kircher eine bröselige weiche Masse aus dem Stamm. Das Eschentriebsterben geht auf einen aus Japan eingeschleppten Pilz zurück, der nicht nur Laub und Äste angreift, sondern auch Pilzinfektionen im Stamm hervorruft. „Die Wurzeln sehen aus, als wenn sie Mäuse abgefressen hätten, die Wurzelballen fehlen komplett“, so Kircher. Aus diesem Grund müssen die Bäume überall dort gefällt werden, wo sie Menschen gefährden könnten. Das sei übrigens auch bei den Arbeiten der letzten Tag im Spickel der Fall gewesen.

Gassen für die Fahrzeuge

Nachfragen gab es auch wegen der Schneisen, auf denen schwere Forstfahrzeuge durch den Wald fahren. Diese sogenannten „Rückholgassen“ seien notwendig, damit die schweren Stämme aus dem Wald geholt werden könnten. Nur auf diesen dürften sich die Maschinen bewegen – der übrige Waldboden bleibe unberührt. Etwa alle 30 Meter gebe es so eine Gasse, damit der Greifarm des Holzfahrzeugs an alle Bäume gelangen kann.

Die Stämme am Rand seien im Übrigen keineswegs „Borkenkäferholz“, wie oft vermutet. Rund 900 vom Borkenkäfer befallene Festmeter Holz hätten die Arbeiter aus dem Wald geschafft und auf einer Wiese gelagert. „Nur so ließ sich die Borkenkäfergefahr bannen“, versichert der Forstamtschef. Was hier am Wegrand lagert, wird an heimische Sägewerke und Brennholzhändler verkauft und dient dem Unterhalt des Waldes. „Beim Haunstetter Wald zahlen wir drauf, aber das ist wegen seiner gesellschaftlichen Funktion in Ordnung“, so Kircher. Das Geld, das mit den ehemaligen Stiftungswäldern im Umkreis verdient wird, gehe im Übrigen nicht an die Stadt, sondern werde in vollem Umfang zur Finanzierung der Altenhilfe der Stadt verwendet, betont er.

Wer sich aus erster Hand informieren möchte, kann das am 28. Juni tun. „Warum und wie wir den Stadtwald pflegen“ ist der Titel der Radtour mit Mitarbeitern der Forstverwaltung. Treffpunkt ist am Waldeingang am Ende der Krankenhausstraße. Die Tour geht von 17 Uhr bis 18.30 Uhr.

