vor 19 Min.

Warum in Bergheim mehrfach der Strom ausfiel

Im Augsburger Stadtteil Bergheim ist am Donnerstag der Strom ausgefallen. Die Bergheimer waren damit schon zum dritten Mal innerhalb weniger Tage ohne Strom. Warum?

In den vergangenen Tagen ist es in Bergheim zu mehreren kleineren Stromausfällen gekommen. Wie Leser unserer Zeitung berichten und die Stadtwerke Augsburg bestätigen, fiel beispielsweise am Donnerstagvormittag in Bereichen des Stadtteils der Strom aus. Nach Auskunft der Stadtwerke dauerte der Ausfall von 11.15 bis 11.45 Uhr. Bereits die Tage zuvor soll es zwei Mal Stromausfälle gegeben habe. Die Stadtwerke vermuten, dass der Hintergrund bei einer Freileitung liegen könnte, die möglicherweise durch den Sturm der vergangenen Tage beschädigt wurde. Konkret ermittelt wurde die Ursache aber noch nicht. (jaka)

