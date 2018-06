vor 20 Min.

Warum sich Busse und Trams trotz Klimaanlage aufheizen

Bei sommerlicher Hitze schwitzen die Fahrgäste in den Augsburger Bussen und Trams. Klimaanlagen können nur bedingt für Abkühlung sorgen.

Von Sascha Geldermann

In Augsburg gibt es viele Orte, an denen sich heiße Sommertage genießen lassen - Busse und Trams gehören nicht dazu. Sie heizen sich oft so sehr auf, dass die Fahrgäste ins Schwitzen geraten und ihre Endhaltestelle herbeisehnen. Mancher sucht die Schuld beim Fahrer, der die Klimaanlage nicht eingeschaltet haben könnte. Zu Unrecht.

Die Kühlung in den Trams und Bussen schaltet sich ab 22 Grad automatisch ein - der Fahrer hat darauf keinen Einfluss. Es gibt einige Fahrzeuge, die keine Klimaanlage haben. Laut den Stadtwerken sind die aber in der Minderheit. "Sämtliche Neufahrzeuge werden damit ausgestattet", sagt Sprecher Jürgen Fergg.

Häufige Türöffnungen bereiten der Klimaanlage Probleme

In Trams soll die Temperatur auf 20 und in Bussen auf 22 heruntergekühlt werden. Fergg räumt aber ein, dass das in der Praxis nicht immer möglich sei. Das liege zum einen an den großen Fenstern, durch die sich die Fahrzeuge schnell aufheizen. Problematisch seien aber vor allem die ständigen Türöffnungen. Dadurch strömt immer wieder warme Luft herein.

Manchmal verschärfen Fahrgäste das Problem noch - wenn sie die Klappfenster öffnen und damit den Effekt der Klimaanlage zunichtemachen. Das alles führt nach Angaben des Stadtwerke-Sprechers bei sommerlichem Wetter dazu, dass die Temperatur in der Praxis nicht auf 20 bis 22 Grad gehalten werden könne. Stattdessen gebe es eine Abkühlung um wenige Grad. An heißen Tagen kann daher nicht verhindert werden, dass die Fahrgäste ins Schwitzen kommen.

Zu großer Temperaturunterschied ist ungesund

In Verkehrsmitteln wird die Temperatur generell nur leicht heruntergekühlt. Denn ein hoher Unterschied zwischen Außen- und Innentemperatur kann auf die Gesundheit schlagen und das Risiko für Erkältungen oder Kreislaufprobleme erhöhen.

Daher passen sich auch bei der Deutschen Bahn die 3400 Klimaanlagen im Fernverkehr an die Außentemperatur an. Die Temperatur in den Zügen liegt im Winter bei 22 Grad. Im Sommer steigt sie abhängig vom Wetter auf bis zu 26 Grad.

Bei über 25 Grad steigt das Risiko für Verkehrsunfälle

Der Deutsche Verkehrssicherheitsrat mahnt auch Autofahrer dazu, die Klimaanlage im Wagen richtig einzustellen. Zum einen dürfe der Unterschied zur Außentemperatur nicht ungesund hoch sein. Zum anderen müsse nach Möglichkeit verhindert werden, dass sich das Auto zu sehr aufheize: "Denn Studien haben ergeben, dass die Zahl der Verkehrsunfälle um elf Prozent steigt, wenn die Temperaturen bei über 25 Grad liegen."

