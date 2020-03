Warum zwei Gruppen in Augsburg das OB-Amt nicht wollen

Plus Wer keinen Oberbürgermeister-Kandidaten stellt, steht weniger im Rampenlicht. Raphael Brandmiller von Generation Aux sagt, man habe diesen Nachteil bewusst in Kauf genommen.

Keinen OB-Kandidaten zu stellen, das ist im Wahlkampf ein Wettbewerbsnachteil. Vieles läuft in der öffentlichen Wahrnehmung nun mal über Personen und Köpfe. Deshalb setzen die meisten Gruppierungen auf ein möglichst bekanntes Gesicht, auch wenn bei vielen von vorne herein klar ist, dass sie bei der Wahl des Oberbürgermeisters wohl keine Chance auf einen Sieg haben.

Auch viele Diskussionsrunden vor der Wahl werden nur mit OB-Kandidaten besetzt. Raphael Brandmiller sagt, dass er bisher nur bei zwei Podiumsdiskussionen auftreten konnte. Auch der Polit-WG/DIB, deren Spitzenkandidat Oliver Nowak bereits seit sechs Jahren im Stadtrat sitzt, geht es ähnlich. Brandmiller ist deshalb aber nicht enttäuscht.

Raphael Brandmiller steht auf Platz eins der Liste von Generation Aux, OB-Kandidat wollte er aber nicht werden. Bild: Brigitte Mellert

Er sagt: „Es war uns schon vorher klar, dass wir ohne OB-Kandidat einen Nachteil haben, aber das sind wir bewusst eingegangen.“ Der Verein Generation Aux trete an, um neue Ideen und Konzepte in die Politik zu bringen. Es gehe dabei nicht in erster Linie um Köpfe. Keiner von der Generation-Aux-Liste strebe ein hauptberufliches Amt in der Politik an, es gehe um ehrenamtliche Arbeit. „Da würde es doch nicht passen, sich als Oberbürgermeister zu bewerben“, sagt Brandmiller. Auch die „Generation Aux“ will in den Augsburger Stadtrat, sondern die Posten auszuschreiben und mit Fachleuten zu besetzen. So wie es bei städtischen Betrieben wie den Stadtwerken gemacht wird.

Brandmiller stammt aus einer Familie, in der Politik immer ein wichtiges Thema war. Sein Vater hat die Lehmbaugruppe aufgebaut, heute ein großes Augsburger Sozialunternehmen, das mehrere Bildungszentren und Schulen betreibt. Brandmiller ist heute Junior-Chef bei Lehmbau. Er war bei den Jusos in der SPD aktiv, später auch bei den Grünen. Doch er haderte stets mit der klassischen Parteiarbeit, mit der viel beschworenen „Ochsentour“, die zu absolvieren ist, ehe man sich für ein Amt bewerben kann. Die Parteien hätten es nicht geschafft, jüngere Generationen mitzunehmen. Brandmiller ist überzeugt: „Es gibt auch bei Jüngeren die Bereitschaft, sich zu engagieren.

Zwist gab es bei Generation Aux zuletzt um den Kandidaten Igor Dordevic

Aber sie engagieren sich lieber zeitlich begrenzt und in konkreten Projekten. Deshalb nun der erneute Anlauf mit Generation Aux. Brandmiller hat dazu zahlreiche jüngere Unternehmer und Start-Up-Gründer um sich geschart. „Wir verstehen uns nicht als reine Wählervereinigung“, wir wollen auch als Verein Projekte anstoßen. Manche Mitglieder hätten deshalb auch gar kein Interesse daran gehabt, in den Stadtrat einzuziehen. Zwist gab es zuletzt aber mit einem Kandidaten, dem Sicherheitsunternehmer Igor Dordevic. Er steht auf Platz sechs und hat Plakate mit seinem Bild aufhängen und drucken lassen. Der Vorstand von Generation Aux wollte ihm das verbieten, scheiterte aber vor Gericht.

Oliver Nowak Bild: Zoepf (Archiv)

Oliver Nowak von der Polit–WG/DIB begründet den Verzicht auf einen OB-Kandidaten ganz ähnlich. Er sagt: „Für uns ist das wichtige Gremium der Stadtrat, da werden die Entscheidungen getroffen.“ Es gehe den Kandidaten der Polit-WG-Liste darum „neue Ideen und progressive Ansätze“ in die Politik zu bringen. Man strebe aber keine herausgehobenen Ämter an. Nowak sagt, auch mit nur einem Sitz im Stadtrat habe er einiges anstoßen können. Er nennt als Beispiel die externe Kosten- und Terminkontrolle für die Theatersanierung oder die Verbesserung des Ratsinformationssystems im Internet. Bürger könnten jetzt deutlich früher die Beschlussvorlagen für den Stadtrat und dessen Ausschüsse online einsehen.

Dass er und die Polit-WG am Ende nicht unbedingt als Urheber solcher Ideen genannt werden, damit müsse er leben, sagt Nowak. Seine Gruppierung habe die Zielsetzung „Ideen statt Köpfe“. Dann wäre es unglaubwürdig gewesen, mit einem OB-Kandidaten ins Rennen zu gehen. „Dass wir dadurch im Wahlkampf einen Nachteil haben, das wussten wir vorher und haben es akzeptiert“, sagt Oliver Nowak.

