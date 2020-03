Was Augsburgs Sterneköche Grünwald und Lang übereinander sagen

Plus Bald vergibt der Restaurantführer Michelin seine Sterne. Sterneköche Christian Grünwald und Simon Lang sind gespannt. Ein Gespräch über Konkurrenz und Inspiration.

Bald vergibt der Restaurantführer Michelin seine Sterne. Sterneköche Christian Grünwald und Simon Lang sind gespannt. Ein Gespräch über Konkurrenz und Inspiration.

Anfang März werden die Michelin -Sterne neu vergeben. Das „August“ hat zwei, das „Sartory“ einen. Wie locker sind Sie kurz vor dem Termin?

Simon Lang: Ich habe den Stern jetzt seit einem Jahr und werde doch langsam unruhig, muss ich gestehen. Als wir noch immer drauf hingefiebert haben, war die Enttäuschung groß, wenn es keine Auszeichnung gab. Umso größer wäre die Enttäuschung natürlich, wenn wir es nicht schaffen würden, den Stern zu verteidigen.

Christian Grünwald: Ich bin da inzwischen tiefenentspannt. Ich habe aber eine Einladung zur Pressekonferenz in Hamburg nächste Woche.

Ist das ein Indiz für den dritten Stern?

Grünwald: Das glaube ich nicht, aber damit beschäftige ich mich auch nicht. Die Dinge kommen, wie sie kommen.

Wie gut kennen Sie beide sich eigentlich? Tauschen Sie sich auch aus?

Grünwald: Das mit dem Kennen ist so eine Sache. Wir arbeiten ja ständig. Wir sind nicht jeden Tag in der Lage, Feierabend zu machen, wenn andere Feierabend machen. Und über was sollte man sich auch austauschen? Über Erfahrungen mit den Gästen? Das ist überhaupt nicht möglich und Rezepte – naja.

Klar, aber die Szene der Sterneköche ist ist ja nicht allzu groß und doch irgendwie vernetzt, oder?

Grünwald: Ja, schon. Wenn man einen Stern hat, gehört man zu einem Kulturarbeiterkreis weltweit. Wenn ich in New York bin bei einem Kollegen, dann sagt der: Du hast ja einen neuen Kollegen, in Augsburg, grüße ihn von mir. Man kennt sich, aber halt nicht persönlich.

Hat gut lachen: Simon Lang hat für das Restaurant „Sartory“ erstmals einen Stern erkocht. Bild: Silvio Wyszengrad

Sehen Sie zwei sich als Konkurrenten?

Lang: Nein, überhaupt nicht. Wir haben, meiner Meinung nach, zwei komplett unterschiedliche Konzepte und Küchenstile. Im Gegenteil: Das tut der Stadt Augsburg ganz gut.

Grünwald: So sehe ich das auch. Wichtig ist doch, dass gut gearbeitet wird.

Herr Lang, wie hat sich Ihr Gästekreis in diesem Jahr mit Stern verändert?

Lang: Vor dem Stern hatten wir viele Augsburger. Das hat sich schon geweitet. Das ist jetzt schon München, Stuttgart, Ulm, Ingolstadt, die Region... Wir fangen klein an (lacht). Auch die Hotelgäste kommen zum Essen, was vorher nicht so der Fall war. Viele Businessgäste sind ja hauptsächlich wegen Tagungen da. Wir sind jetzt aber in der glücklichen Situation, dass wir eine Warteliste von rund zwei Wochen haben.

Und Ihre Gäste, Herr Grünwald?

Grünwald: Mein Gästekreis umfasst mittlerweile Generationen. Wenn man zwölf Jahre lang zwei Sterne hat, ist man eher damit beschäftigt, die Leute, die man gewonnen hat, weiter mitzunehmen, als sich darüber Gedanken zu machen, neue zu gewinnen. Sie müssen sich diese Welt der Feinschmecker vorstellen wie die derer, die schöne Antiquitäten sammeln oder sich Schuhe maßschneidern lassen. Das ist eine Handvoll, weltweit gesehen, von feinsinnigen Menschen und die kommen im Lauf des Lebens schon mal alle bei einem vorbei, wenn man einen Stern hat.

Aber man geht nicht jeden Monat in ein Sterne-Restaurant...

Grünwald: Wenn jemand interessiert ist und in Augsburg lebt, dann geht der natürlich zu Herrn Lang, wenn der jetzt einen Stern hat. Der hat dann ein Budget und sagt vielleicht, zweimal im Jahr geht er in so ein Restaurant. Einer, der bei Herrn Lang war, der taucht dann bei mir wieder auf. Wichtig ist, dass der Besuch bei Herrn Lang in guter Erinnerung bleibt und der bei mir auch. Da gilt das doppelt so stark, denn zwei Sterne sind halt noch einmal was anderes.

Gefühlt hat der Sinn für gutes Essen in unserer Gesellschaft zugenommen.

Grünwald: Es ist schon noch anders als zum Beispiel in Frankreich. Da bekommt der kleine Jean in der Schule von seiner Lehrerin gesagt, man geht montag ins Bistro, abends in die Brasserie, am Wochenende ins Restaurant und an besonderen Tagen geht man zu Alain Ducasse. Die wissen, wo was gastronomisch passiert.

Kochsendungen im Fernsehen boomen nach wie vor. Also interessieren sich die Deutschen doch fürs Essen...

Grünwald: Da spielen ja viele Unterhaltungsfaktoren hinein, die sind auch wichtig. Nicht dass ich jetzt so elitär und abgehoben wirke, aber ich mache Kulturarbeit. Das hat nichts mit Gastronomie im herkömmlichen Sinn zu tun. Gut essen bedeutet, dass Sie bereit sind, in eine Jahrtausende gewachsene Kultur einzusteigen und sie mit mir zu zelebrieren. Das setze ich voraus.

Christian Grünwald ist Chef im Sterne-Restaurant "August". Bild: Anne Wall

Als Gast ein gutes Essen zu schätzen reicht nicht?

Grünwald: Meine Arbeit ist so ausgelegt, dass da Menschen sind, die sonst untergehen. Die wollen nicht an einer großen Tischgesellschaft teilnehmen. Ich kann in meinem Restaurant nicht 20 Leute an einen Tisch setzen. Da ist ein ganz anderes Miteinander da. Da überlegt man sich doch, was man sagt, ohne jetzt steif und überhöflich zu sein.

Lang: Ich sehe das nicht so extrem. Bei mir wird das Essen natürlich auch zelebriert. Mir geht es darum, dass die Gäste das Essen genießen, Spaß haben, lachen und trinken. Auch zählen wir oft größere Tische mit sechs Personen. Wir haben ja vielleicht auch noch ein etwas anderes Gästeklientel als Herr Grünwald, denke ich – obwohl ich dort leider selbst immer noch nicht beim Essen war.

Grünwald: Moment, bei mir gibt es schon auch Sechs-Personen-Tische und bei mir wird auch gelacht und gefeiert. Aber halt so, dass es tischübergreifend ist. So unterschiedlich sind unsere Kunden, glaube ich, nicht.

Ihr Frankreich-Beispiel war interessant. Was müssten wir tun, um die Menschen besser heranzuführen an diese Kultur?

Lang: Wir haben viele Praktikanten im Hotel, die eine Woche bei uns arbeiten, die kennen teilweise den Unterschied zwischen einer Gurke und einer Zucchini nicht. Da fehlt es an der Basis, die man auch zuhause legt. Meine beiden Töchter sind noch sehr jung, aber wir kochen zuhause frisch. Gemüse, Salate, ein gutes Stück Fleisch wird verarbeitet und meine Töchter helfen dabei.

Wie hoch ist für manche Gäste denn die Hemmschwelle, in ein Sternerestaurant zu gehen?

Lang: Ein Stern ist ein Einsteigermodell, da haben die Leute sicher weniger Hemmschwellen.

Grünwald: Bei mir ist die Unsicherheit immer groß, weil die Erwartungshaltung sehr hoch ist. Das macht aber nichts. Ich bin ja immer da, das löst sich auch sehr schnell auf, weil ich mit meiner Frau zusammenarbeite und die ist ein Herzensmensch. Es dauert keine zwei Minuten und die Aufregung ist weg.

Lang: Ich hatte im letzten Jahr eine sehr emotionale Sache. Eine Dame schrieb mir, sie würde gerne das erste Mal im Leben in ein Sternerestaurant gehen, sie habe aber ein Beatmungsgerät und wolle die anderen Gäste nicht stören. Dann stellte sich heraus, dass sie unheilbar krebskrank ist und es ihr größter Wunsch wäre, noch so ein Erlebnis zu haben. Das ist schon packend, wenn das der letzte Wunsch ist im Leben eines Menschen. Da gibt man nochmal mehr, um den Menschen zufrieden zu machen.

Eine Kreation, wie Christian Grünwald sie serviert. Bild: Anne Wall





Wie läuft ein Abend bei Ihnen ab, was zieht man an?

Lang: Die Leute bereiten sich auf so einen Abend vor wie auf einen Theaterbesuch. Die machen sich schick, freuen sich darauf.

Grünwald: Bei mir gilt Cocktail als Dresscode.

Und sind Sie dann immer ansprechbar für die Gäste?

Lang: Ich versuche am Anfang, so viele Tische wie möglich zu begrüßen. Ich muss dann aber natürlich zurück in die Küche, da ich an jedem Teller selbst mitwirke. Da ist bei 24 Sitzplätzen natürlich einiges zu tun. Manchmal bringe ich noch die Teller mit raus und gieße die Soße mit an.

Grünwald: Ich bin immer am Gast, serviere jeden Teller selbst. Bei mir ist der Chef da, der Verantwortliche. Den kann man jetzt, wenn irgendwas passiert, mit Bällchen beschmeißen oder eben ihn anlächeln. Wir haben auch Tische, die für Brot und Spiele gemacht wurden. Die sind groß, bieten Schutz und Raum für Kontroverse und Unterhaltung.

Wie wichtig ist für ein Sterne-Restaurant die Entwicklung der Stadt? Augsburg ist gerade Welterbe geworden...

Lang: Das ist schon wichtig für uns, auch weil wir in einem Hotel sind. Tourismus tut allen Restaurants gut.

Grünwald: Da ist die Verankerung in der Mitte der Augsburger Gesellschaft aber entscheidender. Der Tourist ist nicht automatisch ein Feinschmeckertourist, und selbst wenn er einer ist, hat er nicht gleich die Zeit, sich in einem solchen Restaurant einzufinden. Bei mir dauert das fünf Stunden, das ist eine Zeremonie. Die erwartet der Tourist nicht grundsätzlich in einer Stadt, egal, in welche er geht. Wir sprechen jetzt nicht von Food-Touristen, das ist noch eine andere Kragenweite.

7 Bilder Das Restaurant "August" in Augsburg Bild: Marcus Merk

Gastronomie ist kein leichtes Geschäft. Welche Eigenschaften muss man als Sternekoch haben?

Grünwald: In erster Linie ist man ein Kunsthandwerker, sonst hat man erst mal gar keinen Stern. Seit ich denken kann, bin ich Künstler und koche gleichzeitig. Und zwar Sachen, die anderen eine Frage auf den Gaumen zaubern. Ich bin auch der erste Koch, der zwei Sterne in die Region geholt hat. Das ist Schwerstarbeit, intellektuell wie körperlich, auch wenn man die Nähe zu München mit betrachtet. Da gilt es einfach nur, sich auf die Arbeit, die Leidenschaft zu konzentrieren.

Lang: Wir haben zwei Küchen im Drei Mohren. Da gehört ein gewisses Organisationstalent dazu. Und man muss sich immer hinterfragen. Es gibt wenige Tage, an denen ich hundertprozentig zufrieden aus der Arbeit gehe, da es immer noch besser geht. Die Gerichte entwickeln sich natürlich mit der Zeit auch weiter. Daher verändere ich meine Menüs auch immer wieder.

Woher holen Sie sich eigentlich die Inspirationen für neue Gerichte und wie entstehen sie?

Lang: Ich habe sehr klassische Aromenbilder. Ich weiß, dass beispielsweise, dass zu einem Reh mit Blutwurstkruste Birne passt. Jetzt schaue ich, wie ich dem Gericht meine eigene Note verleihen kann. Die Gerichte entstehen mittlerweile zusammen mit meinem Team. Ich sage, ich würde gerne etwas mit Steinbutt machen, dann setzen wir uns zusammen und machen Brainstorming. Mir kommen Ideen aber immer auch noch beim Kochen.

Grünwald: Ich mache ständige Notizen und male das auch auf für meine Mitarbeiter. Nicht als Anleitung, sondern als Inspiration.

Das Restaurant "August" ist in der Haag-Villa in Augsburg beheimatet. Bild: Annette Zoepf





Sie malen, wie das Gericht auf dem Teller aussehen soll?

Grünwald: Ich male das so auf, wie ich es als Vision habe. Ich kann das gar nicht abstellen. Wenn ich aus meinem Küchenfenster in den Kastanienpark schaue, gucke ich im Moment auf ein Meer von Krokussen, die da alle akkurat am Hang ein Meer bilden. Da schaue ich wie in eine Perspektive hinein, ein Traum von Farbe – und bin dann bei einer Blaubeere mit einer Schwarzwurzel. Da muss ich mich erst mal nicht besprechen. Ich bitte dann meine Mitarbeiter: Von dir krieg ich das, von dir das.

Sie sind ein strenger Chef?

Grünwald: Ich bin schon streng insofern, dass ich es nicht dulden kann, wenn jemand zu mir kommt und nicht vorbereitet ist. Ich habe eine Vision, mein Gast auch und das ist das Geschäft.

Lang: Das ist bei mir auch so. Ich habe eine Vision, die ich umsetzen möchte und wer da nicht mitspielt, der ist in der Sterneküche nicht richtig.

Grünwald: Im Konzert kann auch keiner die Flöte auspacken und einfach ein anderes Stück spielen. Spitzenküche beginnt mit einem Michelin-Stern, ja die beginnt schon vorher, sonst bekommt man ihn nicht.

Wie kommt man zu einem Michelin-Stern? 1 / 4 Zurück Vorwärts Der Zeitpunkt: Immer Anfang des Jahres bangen viele Köche – zumindest die, die einen, zwei oder drei Michelin-Sterne haben. Denn dann werden die Auszeichnungen neu vergeben. Seit 1966 verteilt der aus Frankreich stammende Hotel- und Restaurantführer Michelin sie auch in Deutschland.

Die Kriterien: Der Michelin gibt sich, was die Kriterien für eine Auszeichnung betrifft, zurückhaltend. Besonders wichtig sei die Qualität der Produkte und deren Frische. „Es macht einen Unterschied, ob sie ein Rinderfilet aus Massentierhaltung verarbeiten oder vom Hohenloher Rind oder Wagyu.“ Dazu komme die fachgerechte Zubereitung, das heißt, die genaue Einhaltung der Garpunkte. Als drittes Kriterium sei der Geschmack ausschlaggebend. Denn eine Erdbeere müsse nach Erdbeere schmecken und nicht nach Wasser. Auch Beständigkeit werde honoriert, das heißt: Vorspeise, Hauptgang und Dessert müssen auf demselben Niveau sein.

Die Sterne-Lokale: Aktuell führen in Deutschland 261 Lokale einen Stern, 38 Restaurants haben zwei und zehn drei Sterne. Augsburg ist 2019 zweimal vertreten: Christian Grünwald und sein August haben seit elf Jahren zwei Sterne, Simon Lang, Küchendirektor im Drei Mohren, bekam im Sartory nun erstmals einen Stern.

Der Testvorgang: Die Tester, allesamt gelernte Köche, die lange in Spitzenrestaurants gearbeitet haben, kommen immer anonym, regelmäßig und meist sogar mehrmals in ein Lokal, um sich ein Urteil zu bilden. Sie bezahlen alle in Anspruch genommene Leistungen. Auch Leserzuschriften an den Michelin werden ausgewertet, um Besuche vorzubereiten.

Ist die Sterneküche ein gutes Geschäft?

Grünwald: Ein eigenes Restaurant ist teuer. Das ist echt ein riesen Loch, das schluckt. Ich hab nie Sicherheit. Das ist aber auch eine Chance, souveräner im Leben zu werden.

Lang: Ich bin für die ganze Gastronomie in einem Hotel verantwortlich. Ich kümmere mich vom Frühstück, das rausgeht, bis zum Burger, der abends serviert wird. Durch das Hotel und das zweite Restaurant dort ist es finanziell einfacher.

Und mal ein eigenes Restaurant, Herr Lang?

Lang: (lacht) Klar wäre es manchmal schön, wenn man sich nur auf ein Restaurant konzentrieren könnte. Allerdings würde mir sicherlich der Hotelalltag fehlen und ich bin zufrieden, so wie es ist. Hotel ist einfach eine Faszination für sich.

Wenn Sie beide nun doch einmal frei haben, gehen Sie dann essen zu anderen Sterneköchen?

Lang: Natürlich. Wenn ich frei habe, gehen wir sehr oft essen. Und klar sind auch Sternerestaurants dabei. Aber ich mag auch unglaublich gerne ein Tomatenbrot mit Schnittlauch, so wie es meine Mutter immer gemacht hat.

Grünwald: Ich kann mein Restaurant nicht einfach zumachen, kann mir Urlaub nur abknapsen. Ich schau mir dann aber lieber einen Caravaggio an. Ich muss ja meiner Frau auch noch was bieten und kann nicht schon wieder essen gehen.

Hinweis: Eigentlich wollte 2-Sternekoch Christian Grünwald zur Sterneverleihung des Michelin nach Hamburg reisen. 400 Gäste, unter ihnen der Augsburger, waren eingeladen. Jetzt hat der Restaurantführer wegen der gesundheitlichen Risiken des neuartigen Coronavirus die Veranstaltung, bei der ein Walking Dinner geplant war, abgesagt. Die Auszeichnung der Sterne erfolgt laut Michelin in einer "digitalen Pressekommunikation".

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier .