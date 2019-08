vor 17 Min.

Was Besucher aus Italien an Augsburg mögen

Die „nördlichste Stadt Italiens“ scheint ihrem Beinamen alle Ehre zu machen: Ein Großteil der ausländischen Besucher kommt aus Italien. Einige Ziele gibt es, die fast alle Gäste sehen wollen.

Von Carolin Steinke

Augsburg hat viele Beinamen, die Fuggerstadt zum Beispiel ist einer. Oft wird es auch als „die nördlichste Stadt Italiens“ bezeichnet, was unter anderem auf Renaissancebauten wie das Rathaus zurückgeht. Vielleicht kommen deshalb im Sommer so viele Touristen aus Italien in die Stadt. Unter den ausländischen Besuchern machen sie eine der größten Gruppen aus.

Auch Familie Moira ist dieser Tage in Augsburg unterwegs. Das Ehepaar stammt aus dem mittelitalienischen Macerata, auch die beiden Töchter, 10 und 15 Jahre alt, sind dabei. Eigentlich machen die Moiras Ferien in Füssen, doch sie haben den Aufenthalt dort für einen Tagesausflug nach Augsburg genutzt. Drei Stunden bleiben hier – „leider nur“, sagt die Familie.

Bei Italienern ist die Augsburger Fuggerei sehr beliebt

Auf dem Besichtigungsprogramm stehen der Dom, das Rathaus und die Fuggerei. Die älteste Sozialsiedlung der Welt ist laut Auskunft der Regio Tourismus GmbH bei den Italienern die beliebteste Augsburger Sehenswürdigkeit. Weil alles, was die Moiras sehen wollen, so nahe beieinander liegt, hofft die Familie, dass auch genügend Zeit bleibt, um „einfach nur entspannt herumzulaufen“.

Etwas mehr Zeit, um Augsburg kennzulernen, hat Fabio Dolphi. Der 41-Jährige wohnt in der Nähe von Florenz und arbeitet dort in einem Fischgeschäft. Um den Kopf vom Job freizubekommen, geht er am liebsten reisen – und das am besten allein, sagt er. Dieses Jahr stand Augsburg auf dem Programm. „Ich wollte Freunde besuchen, die ich auf einer Reise nach Irland kennengelernt habe.“ Besonderen Gefallen habe er am Augsburger Nachtleben und an den vielen Kneipen gefunden. Dort trifft er sich abends nach dem Sightseeing mit seinen Augsburger Freunden. Vier Tage bleibt er insgesamt in der Fuggerstadt.

Ehepaar Paterlini aus dem norditalienischen Reggio Emilia ist mit seinen zwei jugendlichen Söhnen unterwegs. Insgesamt verbringen sie eine Woche in Bayern, wovon sie zwei Nächte in Augsburg, genauer gesagt in einem Hotel in Königsbrunn, übernachten. Für sie sei es dank öffentlicher Verkehrsmittel kein Problem, in die Augsburger Innenstadt zu fahren und sie zu erkunden. Eigentlich fühle es sich fast so an, als sei Köngisbrunn ein Teil von Augsburg.

Der Augsburger Christkindlesmarkt ist eine Attraktion

Paterlinis besichtigen auch die Kirche St. Peter am Perlach. Diese lockt laut Regio Augsburg viele Italiener nach Augsburg, weil sie das Bild „Maria Knotenlöserin“ sehen wollen. Auch die Weihnachtsmärkte seien sehr beliebt – neben August die zweite wichtige Reisezeit für italienische Touristen. Außerdem unternehmen Italiener gern Fahrten auf der Romantischen Straße mit Zwischenstopp in Augsburg.

2018 machten italienische Gäste bei den Ankünften ausländischer Besucher mit über 12600 Besuchern den größten Anteil aus. Danach folgen Touristen aus der Schweiz sowie aus Österreich. Auch bei den Übernachtungszahlen liegen die Italiener mit knapp 21000 in Augsburg ganz vorne. Nimmt man die Gesamtzahl der Übernachtungen (über 855000), so machen ausländische Besucher rund 25 Prozent aus. „Sie haben in Augsburg damit einen hohen touristischen Stellenwert“, so Tourismusdirektor Götz Beck. Die Fuggerstadt ist aber auch ein wichtiges Ziel für Geschäftsreisende: Im vergangenen Jahr kamen über 13 Millionen Besucher aus beruflichen Gründen in die Stadt.