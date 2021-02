vor 36 Min.

Was die Augsburger CSU zu Söders Corona-Politik sagt

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hält an einem strengen Corona-Kurs fest. Auch in seiner Partei beginn es zu rumoren.

Zuletzt war Kritik am strengen Corona-Kurs des Ministerpräsidenten laut geworden, auch innerhalb seiner Partei. In der Augsburger CSU rumort es auch, offene Kritik ist aber nicht zu vernehmen.

Von Andrea Wenzel

Der weiter strikte Corona-Kurs von Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder stieß zuletzt immer wieder auf Kritik - und das nicht nur in der Bevölkerung. Auch innerhalb der Partei werden Stimmen laut, dass nicht jede Maßnahme im Detail nachvollziehbar sei. So kam unter anderem Unverständnis darüber auf, dass die Frisöre bald öffnen dürfen, Kosmetikstudios und der Einzelhandel aber nicht.

Innerhalb der Augsburger CSU scheint Markus Söder dennoch weiter große Rückendeckung zu haben, auch wenn die strikte Corona-Politik des Partei-Chefs auch hier zunehmend Unmut auslöst. So lässt Stadtrat Horst Hinterbrandner auf Anfrage wissen, dass man aus seiner Sicht innerhalb der Augsburger CSU nicht generell mit dem Agieren Söders hadere, die fehlenden Perspektiven im weiteren Umgang mit der Pandemie aber immer häufiger für Diskussionsstoff sorgen würden. "Es fehlen verlässliche Aussagen darüber, wie es konkret weiter gehen soll. Manchmal fragen wir uns schon: Müssen wir immer strenger sein als viele andere?"

An der Parteibasis beginnt es zu rumoren

Auch Rolf Schnell, Ortsvorsitzender in Kriegshaber, hat den Eindruck, dass es an der Partei-Basis zu rumoren beginnt. "Wir sprechen viel über die aktuellen Geschehnisse und kommen schon auch mal an einen Punkt, wo wir sagen, das können wir so nicht mehr mittragen", sagt er. So könne er selbst beispielsweise nur schwer nachvollziehen, warum Busse und Straßenbahnen zu Stoßzeiten weiter gut gefüllt sein können, Restaurants aber nicht öffnen dürfen. Bürger im Stadtteil, ebenso wie Vereine, Gewerbetreibende oder auch die Feuerwehr kämen vermehrt auf ihn zu und schilderten ihre Nöte durch Corona bei fehlender Perspektive auf ein Ausstiegsszenario aus dem Lockdown.

"Ich denke, dass Herr Söder durchaus weiß, dass es an der Basis brodelt", meint Schnell, nimmt den Ministerpräsidenten aber auch in Schutz. Die Inzidenzzahlen hätte sich zuletzt aufgrund des Lockdowns nach unten bewegt. Zudem fehle den Mitgliedern an der Basis in manchen Bereichen auch das Wissen, welche Expertenmeinungen und wissenschaftliche Erkenntnisse das Handeln von Söder letztlich im Detail stützen. Wenn man sich selbst nach den Alternativen frage, käme man auch im Gespräch mit Bürgern meist zu keinem vollends überzeugenden Ergebnis, sagt auch Horst Hinterbrandner.

Regelungen müssen an das Pandemiegeschehen vor Ort angepasst werden

Thomas Lidel, Ortvorsitzender der CSU in Oberhausen, ist deshalb persönlich davon überzeugt, dass der Söder-Kurs nach wie vor der richtige Weg ist. "Ich habe in meinem Unternehmen beobachtet, dass viele Infektionen im privaten Umfeld, aber auch in Schulen stattfinden. Deshalb finde ich es gerade hier richtig, eine Rückkehr zur Normalität langsam angehen zu lassen", so Lidel. Dennoch dürfe man die Sorgen der Bürger und der Wirtschaft zu den Folgen der Pandemie nicht außer Acht lassen. Regelungen für die Zukunft nach dem Motto "Wenn - dann" hält Lidel hierbei jedoch für den falschen Weg. "Vielmehr müssen wir stärker lokal agieren und versuchen, das Vorgehen an das Pandemiegeschehen vor Ort anzupassen", ist er überzeugt.

