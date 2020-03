11:45 Uhr

Was die Menschen in die Stadtbücherei Augsburg lockt

Ein Paradies für Medienfans: Die Stadtbücherei Augsburg lockt jeden Tag zahlreiche Besucher an. Dabei kommen längst nicht alle „nur“ wegen der Bücher.

Die Augsburger Stadtbücherei ist 100 Jahre alt geworden und bei vielen Augsburgern beliebt. Während manche wunschlos glücklich sind, wollen andere Verbesserungen.

Von Lisa Katharina Schneider

Um 10 Uhr morgens öffnet die Stadtbücherei ihre automatischen Schiebetüren. Jeden Tag von Montag bis Samstag. Diesmal ist es noch leer, nur vereinzelt strömen Menschen in das Gebäude. Im Lauf des Tages wird es voller werden und etwas lauter, vor allem in der Kinderecke. Gerade tobt an diesem Tag eine Gruppe Kitakinder durch das Areal, aber auch Väter und Mütter mit ihren Kindern sind gekommen.

Sven Neumann könnte sich die Stadtbücherei Augsburg als ein Wohnzimmer vorstellen. Bild: Lisa Katharina Schneider

Viel Abwechslung in der Stadtbücherei Augsburg

Einer davon ist Simon Lorenz mit seiner kleinen Tochter Frida. Der Sozialpädagoge ist gerne hier, etwa zweimal im Monat kommt er vorbei. Früher, als er noch studiert hat, habe er für sich selbst Bücher ausgeliehen, heute bleibe dafür keine Zeit mehr. „Wir leihen hier gerne Brettspiele aus oder Bücher für unsere beiden Kinder.“ Frida gluckst freudig. Sie bekommt heute nicht nur vorgelesen, sondern darf auch mit den anderen Kindern spielen. Die Bücherei ist nicht nur Bibliothek, sondern auch Begegnungsraum.

Auch Natalie Weyda ist hier. Die Studentin leiht sich vor allem Sachbücher aus: „Romane sind für mich eher Zeitverschwendung“, sagt sie entschuldigend und lacht.

Natalie Weyda liest am liebsten Sachbücher. Bild: Lisa Katharina Schneider

Für Claudia Huber, pensionierte Lehrerin, sind vor allem literarische Werke interessant. Hier sieht sie Verbesserungsbedarf. „Es gibt zu wenig gute fremdsprachliche Literatur, vieles sind leider eher seichte Romane.“

Die breite Auswahl an fremdsprachiger Literatur findet Narjes Stech, Dozentin für Deutsch als Fremdsprache, gerade sehr gut. Auch für sie könnte das Angebot noch etwas breiter sein, auch Literatur in mehr Sprachen wünscht sie sich. Doch das sei „Meckern auf hohem Niveau“. Sie ist heute nicht alleine hier, sondern in Begleitung ihres Kurses mit Niveau A2 des europäischen Referenzrahmens für Sprachen. Die Bücherei sei nicht nur ein Raum zum Bücher ausleihen, sondern auch zum Lesen und Lernen.

Die Stadtbücherei Augsburg ist ein Ort der Begegnung

Deshalb ist auch Hami Ghazanfari Hashemi hier. Der gebürtige Iraner lernt für sein Deutsch-Examen, Niveau B1, und ist fast jeden Tag hier. Die Atmosphäre erinnert ihn an seine Heimat, auch dort hat er viel Zeit in Bibliotheken verbracht. Sein einziger Kritikpunkt: zu wenig Sitzgelegenheiten. Mehr Sessel und allgemein eine wohnlichere Atmosphäre wünscht sich auch Sven Neumann, Mitarbeiter eines Softwareunternehmens. „Man könnte die Bücherei etwas mehr als gemütliches Wohnzimmer gestalten.“

Hami Hashemi wünscht sich mehr Sitzgelegenheiten. Bild: Lisa Katharina Schneider

Er leiht sich hier gerne Bücher und Brettspiele aus. „Ich muss nicht alles selbst besitzen.“ Ihm gefällt die Möglichkeit, neue Bücher vorzuschlagen. Für einen Euro Gebühr kann man Buchtitel zur Anschaffung vorschlagen, und sie als Erster ausleihen.

Im Lauf des Vormittags trudeln immer mehr Menschen ein, manche marschieren schnell zu einem gesuchten Medium und ziehen gleich wieder los, andere lassen sich treiben, stöbern durch die Regale. Senioren lesen Zeitung in der Cafeteria, ein Kind diskutiert mit seiner Mutter am DVD-Regal, eine junge Frau druckt ihre Abschlussarbeit aus, ein Mädchen ruft in sein Smartphone: „Ey, ich bin schon drinnen, wo bist du?“

So vielfältig wie Augsburg sind auch die Besucher der Stadtbücherei. Sie ist für jeden das, wonach er gerade sucht, ein Begegnungsort für Kinder, ein ruhiger Platz zum Lernen oder eine Inspirationsquelle. So scheint die Bücherei 100 Jahre nach ihrer Gründung genau das zu sein, was sie sein soll: ein offener Ort für die Bürger.

Lesen Sie auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen